Onze Chef Voetbal blikt vooruit op treffen met Costa Rica: "Dit is niet zómaar een afscheid van het publiek"

Stephan Keygnaert

11 juni 2018

07u18 0 Rode Duivels Vandaag over exact zeven dagen is het België-Panama, 17 uur Belgische tijd - waar zult ú zijn? Woensdag vertrekken de Rode Duivels richting Moskou. En zij nemen mee: een onderbroek, een tandenborstel, een smartphone, en vertrouwen/twijfels - schrappen wat past, na de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica. In comfort naar Rusland? Of in ongemak?

Tijden veranderen.

Vier jaar geleden, op 7 juni 2014, zwaaide een uitverkocht stadion, dik 40.000 mensen, de Rode Duivels uit naar het WK in Brazilië - België won met 1-0 van Tunesië, dat toen nog geleid werd door Georges Leekens.

Vandaag, 11 juni 2018, is de federatie blij als vanavond het Heizelstadion voor twee derde gevuld is, voor de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica.

Het enthousiasme heeft de voorbije jaren plaatsgemaakt voor scepsis. Héél waarschijnlijk is daarin de verloren kwartfinale tegen Wales op het voorbije EK voor veel mensen het keerpunt. Daarom, bij leven en welzijn, zullen wij altijd blijven beweren dat het vorige regime veel meer kwaad dan goed heeft gedaan...

De Wereldbeker in Rusland - '2018 FIFA World Cup Russia' - is voor de Rode Duivels het toernooi van het eerherstel. A la recherche du temps perdu. Fans gaan pas opnieuw massaal aan de voeten liggen van deze generatie bij een keer een spraakmakende overwinning. Een volgende keerpunt is nodig - dat moet dan de kwartfinale tegen Brazilië of Duitsland worden, straks begin juli.

Vier jaar geleden was België-Tunesië een fééstelijke uitzwaaiwedstrijd, ondanks de historische hagelbui waardoor duizenden mensen 's anderendaags naar de garage moesten om de 'kogelgaten' uit hun wagen te slaan.

België-Costa Rica maakt minder los. Integendeel - indien geen vervolg komt op de goede eerste helft tegen Egypte, zal de scepsis welig verder tieren. En da's nooit plezant voor de dynamiek waarmee je een WK wil aanvangen.

Dit is niet zómaar een afscheid van het publiek, vanavond.

Je wil geen ruzie met je geliefde vooraleer op het vliegtuig te stappen.

