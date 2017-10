Onze analist Degryse na zege tegen Cyprus: "Onze kern is nog breder dan we dachten" Marc Degryse

22u55 0 AFP Rode Duivels Ook onze huisanalist Marc Degryse was een aandachtig toeschouwer in het Koning Boudewijnstadion. Degryse was gecharmeerd door Thorgan Hazard en Youri Tielemans en heeft het over een "bijna perfecte campagne".

Degryse voor de wedstrijd over de opstelling: "Ook met deze ploeg het record breken"

"De grootste verrassing in de basis: Thorgan Hazard. Het toont aan dat bondscoach ook anderen eens een kans wil geven om zich te tonen. Thorgan heeft bovendien de kwaliteit om op die positie te spelen - hij weet hoe je van het centrum naar de flank gaat, en omgekeerd. Martínez hecht daar veel belang aan. Vandaar dat hij Nainggolan niet meer op die positie ziet."

"Tielemans verdiende dan weer een basisplaats na zijn goede invalbeurt in Bosnië. Hij is de logische vervanger van De Bruyne. Je mag dat niet zien alsof Tielemans het pleit van Dendoncker gewonnen heeft, want hij is meer de man van de duels. De sleutel op de deur, voor de verdediging - zoals Fellaini en Witsel."

"Ik had Dendoncker wel achterin verwacht, zoals thuis tegen Estland. Hij deed het toen voortreffelijk. Maar Martínez zal Dendoncker daar alleen gebruiken in noodzaak. Hij ziet hem vooral als een middenvelder. Vandaar dat Ciman op de plaats van Vermaelen staat. Eerlijk, tot nu toe heeft hij nog nooit ontgoocheld."

"Witsel en Chadli zijn dan weer de logische vervangers voor de geblesseerde Fellaini en de geschorste Carrasco. En dat Vertonghen aanvoerder is, vind ik ook normaal. Iedereen toch? Hoe dan ook: ook met deze ploeg moeten we het doelpuntenrecord breken."

Degryse tijdens de rust: "Thorgan en Tielemans charmeren, verwacht meer van Batshuayi"

"Van in het begin toonde Thorgan Hazard zich zeer actief. Hij wou duidelijk tonen dat hij deze kans verdiende. Op rechts brak hij, samen met Meunier, een paar keer goed door. Alleen jammer dat noch Batshuayi, noch zijn broer Eden één van zijn voorzetten niet verzilverde. En dat Thorgan in het slot van de eerste helft niet zelf scoorde. Oog in oog met de doelman schoot hij blind op hem. Thorgan miste daar, in de zestien, de koelbloedigheid van zijn broer, die van buiten het strafschopgebied wel knap scoorde."

"Naast Thorgan charmeerde ook Tielemans - hij is tot dusver de beste man op het veld en lag aan de basis van de 1-0. Wat Tielemans goed doet, is druk naar voor zetten. Zonder daarbij een overtreding te maken. Waar anderen veelal iets te geweldig in het duel vliegen, recupereert Tielemans al voetballend het leer. En zijn passing is perfect. Op die ene voorzet juist voor rust na, waar hij nét niet Batshuayi bereikte."

"Die had het moeilijk om als aanspeelpunt de bal in de ploeg te houden. Eén keer zette Batshuayi zich goed door en scoorde hij bijna de 2-0, maar al bij al was het te weinig om in de toekomst een titularisplaats op te eisen. Ik had meer van hem verwacht. Zeker in deze omstandigheden - een goed veldje. Maar omdat de Cyprioten compact en ultra defensief spelen, heeft Batshuayi het moeilijk."

Degryse na de wedstrijd: "Mooi voor de geschiedenisboeken, maar..."

"Dit was bijna de perfecte campagne: 28 op 30 en 43 goals gemaakt. Da's mooi voor de geschiedenisboeken en voor de spelers zelf. Het bewijst hoeveel talent we hebben - een ongekende weelde is het. De Rode Duivels hoefden tegen Cyprus niet eens het gaspedaal in te duwen om 4-0 te winnen. Als je weet dat Lukaku, De Bruyne en Mertens op de bank begonnen..."

"Maar hoe leuk die statistieken ook zijn, het is niet meer dan dat. Onze verdediging werd andermaal niet getest en we weten na deze campagne nog altijd niet tot wat we tegen toplanden in staat zijn. We zijn andermaal te weinig op de proef gesteld. Dat is jammer en vervelend, maar dat kunnen we de Rode Duivels niet verwijten."

"Onze kern is wel nóg breder dan we dachten. Thorgan Hazard en Tielemans speelden tegen Cyprus alsof ze al jaren in de basis staan bij de Rode Duivels. Met lef, veel overtuiging en klasse. Thorgan heeft in Duitsland grote stappen vooruit gezet. En hij kan zowel op de flank als achter de spits spelen. Daarnaast toonde ook Chadli zich, ondanks zijn gebrek aan speelminuten in Engeland. Hij vervulde zeer plichtsbewust zijn rol."

"De onvermijdelijke Lukaku trok in het slotkwartier dan weer zijn lijn van de voorbije maanden door. Eén tegen één, met zoveel ruimte: dan is hij op zijn best. Lukaku hield zijn verdediger goed en maakte zijn elfde van de campagne. Chapeau."

