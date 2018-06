Onwaarschijnlijk scenario mogelijk in groep België: bepaalt Fair Play of zelfs lottrekking wie groepswinnaar wordt? Hans Op de Beeck

24 juni 2018

15u53 81 Rode Duivels Na de eclatante Belgische zege tegen Tunesië haalde ook Engeland deze namiddag zwaar uit tegen Panama: 6-1. Lees alles over die wedstrijd Na de eclatante Belgische zege tegen Tunesië haalde ook Engeland deze namiddag zwaar uit tegen Panama: 6-1. Lees alles over die wedstrijd hier . De Rode Duivels en de 'Three Lions' beiden dus al zeker van de achtste finales, maar wie wordt er straks groepswinnaar?

Naast de zes punten, is het Engelse en Belgische doelsaldo volledig identiek. Acht gemaakte goals, twee goals tegen. Als er donderdag ook geen winnaar uit de bus komt in het onderlinge duel tussen Engeland en België in Kaliningrad, geeft volgens het FIFA-reglement de Fair Play de doorslag. Het aantal gele kaarten en rode kaarten dus. Voor een gele kaart krijg je één strafpunt, voor een tweede gele kaart drie, voor direct rood vier.

De situatie momenteel helt in het voordeel van Engeland: zij tellen twee gele kaarten, wij drie (Meunier, De Bruyne en Vertonghen). Meteen de reden waarom Engeland momenteel boven België in de poulestand staat. Vallen er donderdag geen kaarten, eindigt België dus als tweede in groep G. Maar als in Engeland - België bijvoorbeeld alleen de Engelsen een gele kaart slikken, staan we ook op dat vlak gelijk... Wanneer er, jawel, lottrekking aan te pas moet komen om de nummer één van de poule te bepalen.

Meer over België

Engeland

sport

sportdiscipline

voetbal