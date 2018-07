Ontgoochelde Courtois spaart kritiek op Fransen niet: "Ze spelen gewoon antivoetbal" - Hazard: "Liever verliezen met België dan winnen met dit Frankrijk" TLB/XC

10 juli 2018

22u21

Bron: VRT/RTBF 468 Rode Duivels Aan Thibaut Courtois (26) heeft het alvast niet gelegen tegen de Fransen. De doelman van de Rode Duivels pakte andermaal uit met enkele fantastische reddingen, maar was kansloos op de kopbal van Samuel Umtiti. Courtois baalde als een stekker, ook door de manier van voetballen van de Fransen.

"Ze spelen gewoon antivoetbal", was Courtois kritisch voor 'Les Bleus'. "Hun spits stond altijd dertig meter van de goal, dat heb ik met Chelsea zelfs nooit meegemaakt. Dan had ik toch liever tegen Brazilië verloren - een ploeg die durft te voetballen en misschien wel beter is dan ons. Frankrijk is dat niet en daarom smaakt deze nederlaag heel erg zuur. Ze hebben gewoon veel kracht en hebben op die manier één keer het verschil gemaakt."

Daarnaast was Courtois ook eerlijk over de match van de Duivels. "De eerste 25 minuten hebben we misschien iets te angstig gevoetbald. We hadden iets te veel respect voor de snelheid van Mbappé. Gaandeweg vonden we met Chadli wel de ruimte op rechts, maar in de zone van de waarheid waren we iets te slordig. De laatste pass kwam er iets te weinig uit en dat is jammer. In deze fase van een toernooi geven details de doorslag en die details draaiden vanavond in het voordeel van de Fransen uit."

Ref en tabelhelft

Courtois was ook hard voor de Uruguayaanse scheidsrechter Andres Cunha. "Ik weet niet waar ze zo'n scheidsrechter vinden. Hij heeft helemaal niet goed gefloten. De Fransen wonnen veel te veel tijd en hij floot een duidelijke fout op Eden aan de rand van de zestien niet."

Onze nationale nummer één besloot met een opmerking over de tabelhelft. Hij twijfelde of België toch niet liever aan de andere kant van de helft had gezeten en zo Brazilië en Frankrijk had ontlopen. "Misschien is het toch jammer dat we aan deze kant van de tabelhelft zaten. We speelden tegen de sterkste teams."

Hazard: “Als wij eerst scoren, winnen we”

“Ik ben teleurgesteld, want we verdienden meer”, klonk het bij Eden Hazard. “Ik verkies toch om met België te verliezen, dan te winnen met dit Frankrijk. Zij speelden zoals ze al de hele tijd doen onder Deschamps: verdedigen en loeren op de counter. Maar het werkt wel, zeker met hun efficiëntie."

"Hoe dan ook: we zijn heel trots op ons parcours. We hebben België getoond wat we kunnen. Als kapitein van deze groep moet ik tevreden zijn met wat we bereikt hebben. Of we nog vermoeid waren na de match tegen Brazilië? Neen, iedereen was 100%. Als wij eerst scoren, dan winnen we vandaag.”

"We hebben hun zwakke punt niet gevonden. Dat kleine moment van magie dat nodig is om te scoren, was er niet. Ik vind dat we niet slecht hebben gespeeld. We hadden de controle over de partij zonder gevaarlijk te zijn. We hadden beter kunnen doen, maar dat is niet gebeurd. Je mag het goede van dit WK niet vergeten. We hebben een fantastisch Belgisch team gezien en zijn geëlimineerd door een team dat meer solide was dan ons. Iedereen heeft zich honderd procent gegeven. Niemand heeft zich ingehouden."

België speelt nu zaterdag (om 16u00) de troostfinale tegen de verliezer van het duel tussen Engeland en Kroatië. "We gaan proberen die wedstrijd te winnen", besloot Hazard. "Het team zal misschien op verschillende plaatsen gewijzigd worden, want sommige andere jongens verdienen ook speelminuten. Maar we willen ook dat laatste duel winnen. Als we derde worden hebben we een heel goede Wereldbeker gespeeld."

De Bruyne: "Heel weinig verschil tussen ons en Frankrijk"

"Het was een beetje stil in de kleedkamer, maar dat is ook normaal", opende Kevin De Bruyne voor de microfoon van de VRT. "Maar ondanks deze nederlaag, mogen we trots zijn op wat we hier gepresteerd hebben. Er zat heel weinig verschil tussen beide teams, en het zegt veel dat een hoekschop de doorslag heeft gegeven. We hebben tot op het einde geprobeerde om de bakens te verzetten, maar dat is niet gelukt. En dat is heel jammer."

"Deze match was totaal anders dan die tegen Brazilië. Er waren veel minder ruimtes en daarom ook minder kansen voor beide ploegen. En misschien was de partij daarom ook minder leuk om volgen voor de toeschouwers. Het niveau lag heel hoog vandaag - er werd beter verdedigd dan tijdens de match tegen Brazilië. We hebben de kansen ook gehad, maar niet afgewerkt. En da's nu eenmaal voetbal."

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar we hebben anderzijds ook een heel goed toernooi gespeeld. Deze match was ook goed. We verliezen wel, en dat is heel spijtig, maar we moeten gewoon trots zijn op wat we getoond hebben. Zaterdag moeten we nog een goede match spelen en hopelijk worden we derde. Dan zouden we het WK op een goede manier afsluiten."

Kompany: "Frankrijk was niet superieur"

"Spijtig dat we eruit liggen", begon Kompany. "We hebben niet verloren van een team dat superieur was. We hebben gevoetbald en een aantal kansen gecreëerd. Lloris pakt een ongelooflijke bal op een poging van Toby in de eerste helft. Het was een kwestie van details. Ik had het gevoel dat we op verlengingen of penalty's afstevenden. Maar het kon ook beslist worden op een stilstaande fase en dat is gebeurd. Het lag heel dicht bij elkaar vandaag. Er was geen verschil in kwaliteit."

"Het is grappig", vervolgde de Manchester City-verdediger. "In Frankrijk werd gezegd dat wij een zogenaamd verdedigende ploeg waren. Dat was vandaag niet te zien. Maar ik wil de winnaar toch proficiat wensen. Ze hadden een plan en hebben dat goed uitgevoerd. Het is een heel mooi toernooi geweest. Het had vandaag anders kunnen aflopen. Ook wij hadden kunnen winnen met een kopbal op een corner. Soms moet je een beetje geluk hebben. Dat geluk was er tegen Brazilië, maar vandaag niet. Er zal waarschijnlijk een team wereldkampioen worden dat niet beter is dan ons. Daar moeten we ook vertrouwen uithalen voor de komende toernooien."

Vertonghen: "Met deze generatie kunnen we nog twee toernooien voort"

"De ontgoocheling overheerst", stak Vertonghen van wal na het einde van de wedstrijd. "We hebben het gevoel dat er meer in zat. Het is jammer dat we op deze manier moeten verliezen. Je verliest liever van een beter elftal. Frankrijk stond verdedigend goed en gaf heel weinig kansen weg. Het belangrijkste vandaag was het eerste doelpunt maken. Dan moesten zij komen en daar zijn ze minder sterk in."

"Het was heel stil in de kleedkamer", vervolgde de Tottenhamverdediger. "De trainer heeft ons gezegd dat we trots mogen zijn en daar heeft hij gelijk in. We hebben laten zien tot wat we in staat zijn. Alleen is het jammer dat het hier eindigt. Ik had het gevoel dat we misschien wel het sterkste team op dit toernooi waren. Ik ben blij dat we de mensen in België hebben laten dansen. Maar ik had ze ook graag zondag nog eens laten feesten. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Deze groep verdiende echt een finaleplaats. De manier waarop we gestreden hebben en ervoor gewerkt hebben is enorm."

Vertonghen gaf tot slot nog mee erin te geloven ook over vier jaar met deze groep te kunnen schitteren op de Wereldbeker. "Ik heb het gevoel dat we ook op het volgende WK nog eens kunnen meedoen voor de zege. Sommige jongens worden dan wel dertig, maar anderen zijn ook nog maar net twintig. Ik heb het gevoel dat deze groep spelers nog twee toernooien (EK 2020 en WK 2022, red) kan meedoen voor de eindzege", besloot Vertonghen.

Chadli: "Heel België is triest"

Nacer Chadli nam vanavond de plaats van de geschorste Thomas Meunier in op rechts. De winger maalde flink wat kilometers, maar meer dan een bronzen medaille zal het niet worden na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk. "Heel België is triest vandaag", vatte Chadli het samen.

"Het was een gelijkopgaande wedstrijd", aldus Chadli voor de microfoon van de VRT. "We wisten dat het op details zou aankomen en vandaag is dat een hoekschop. Het is echt zuur om op die manier te verliezen. Heel België is triest vandaag."

Chadli gaf toe dat de Belgen minder speelden dan tegen Brazilië. "We misten scherpte voor doel. En de laatste pass was ook niet precies genoeg. De Fransen verdedigden ook goed, al blijft dit een nederlaag met een héle zure nasmaak."