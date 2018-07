Ontgoochelde Courtois spaart kritiek op Fransen niet: "Ze spelen gewoon antivoetbal" - Hazard: “Als wij eerst scoren, winnen we” TLB/XC

10 juli 2018

22u21

Bron: VRT/RTBF 43 Rode Duivels Aan Thibaut Courtois (26) heeft het alvast niet gelegen tegen de Fransen. De doelman van de Rode Duivels pakte andermaal uit met enkele fantastische reddingen, maar was kansloos op de kopbal van Samuel Umtiti. Courtois baalde als een stekker, ook door de manier van voetballen van de Fransen.

"Ze spelen gewoon antivoetbal", was Courtois kritisch voor 'Les Bleus'. "Hun spits stond altijd dertig meter van de goal, dat heb ik met Chelsea zelfs nooit meegemaakt. Dan had ik toch liever tegen Brazilië verloren - een ploeg die durft te voetballen en misschien wel beter is dan ons. Frankrijk is dat niet en daarom smaakt deze nederlaag heel erg zuur. Ze hebben gewoon veel kracht en hebben op die manier één keer het verschil gemaakt."

Daarnaast was Courtois ook eerlijk over de match van de Duivels. "De eerste 25 minuten hebben we misschien iets te angstig gevoetbald. We hadden iets te veel respect voor de snelheid van Mbappé. Gaandeweg vonden we met Chadli wel de ruimte op rechts, maar in de zone van de waarheid waren we iets te slordig. De laatste pass kwam er iets te weinig uit en dat is jammer. In deze fase van een toernooi geven details de doorslag en die details draaiden vanavond in het voordeel van de Fransen uit."

Ref en tabelhelft

Courtois was ook hard voor de Uruguayaanse scheidsrechter Andres Cunha. "Ik weet niet waar ze zo'n scheidsrechter vinden. Hij heeft helemaal niet goed gefloten. De Fransen wonnen veel te veel tijd en hij floot een duidelijke fout op Eden aan de rand van de zestien niet."

Onze nationale nummer één besloot met een opmerking over de tabelhelft. Hij twijfelde of België toch niet liever aan de andere kant van de helft had gezeten en zo Brazilië en Frankrijk had ontlopen. "Misschien is het toch jammer dat we aan deze kant van de tabelhelft zaten. We speelden tegen de sterkste teams."

Hazard: “Als wij eerst scoren, winnen we”

“Ik ben teleurgesteld, want we verdienden meer”, aldus Eden Hazard bij de collega’s van RTBF. “Frankrijk speelde zoals ze al de hele tijd doen onder Deschamps: verdedigen en loeren op de counter. Maar het werkt wel, zeker met hun efficiëntie."

"Hoe dan ook: we zijn heel trots op ons parcours. We hebben België getoond wat we kunnen. Als kapitein van deze groep moet ik tevreden zijn met wat we bereikt hebben. Of we nog vermoeid waren na de match tegen Brazilië? Neen, iedereen was 100%. Als wij eerst scoren, dan winnen we vandaag.”

Chadli: "Heel België is triest"

Nacer Chadli nam vanavond de plaats van de geschorste Thomas Meunier in op rechts. De winger maalde flink wat kilometers, maar meer dan een bronzen medaille zal het niet worden na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk. "Heel België is triest vandaag", vatte Chadli het samen.

"Het was een gelijkopgaande wedstrijd", aldus Chadli voor de microfoon van de VRT. "We wisten dat het op details zou aankomen en vandaag is dat een hoekschop. Het is echt zuur om op die manier te verliezen. Heel België is triest vandaag."

Chadli gaf toe dat de Belgen minder speelden dan tegen Brazilië. "We misten scherpte voor doel. En de laatste pass was ook niet precies genoeg. De Fransen verdedigden ook goed, al blijft dit een nederlaag met een héle zure nasmaak."