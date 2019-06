Ons rapport: vooral aanvallend compartiment blinkt uit, maar ook afweer toont klasse Niels Poissonnier

11 juni 2019

23u09 5

COURTOIS 7

Probeer het maar eens. Bijna anderhalf uur tegen de verveling vechten, om dan plots een plaatsbal te moeten redden en een één-tegen-één-situatie te winnen.

ALDERWEIRELD 6

Toby, Toby, Toby toch. Doe eens iets spectaculairs. Tot dan blijven we in herhaling vallen: betrouwbare, solide prestatie. Niets op aan te merken.

KOMPANY 7

Heerser. Gaf een masterclass in sierlijk (uit)verdedigen. Nu maar hopen dat Kara, Milic en Lawrence gekeken hebben – ze moeten ergens beginnen.

VERTONGHEN 6

Zou hij gezweet hebben? Laat staan moe zijn na dit soort interlands? Schotland was voor hem zoals Kazachstan: een verplichte werkdag. Zij het met vrienden.

MEUNIER 6

Kwam na een paar minuten met de schrik vrij toen zijn knie geraakt werd. Beet door, zodat hij na wat blessureleed alsnog met een goed gevoel op reis kan.

WITSEL 6

Trapte een bal wild in de tribune… toen de ref al afgefloten had. Een cadeautje voor de fans. Zijn opmerkelijkste actie ook, want was weer de discretie zelve.

TIELEMANS 6

Zijn leeftijd laat het nog toe, het EK van beloften spelen, maar dát niveau is hij al lang overstegen. Is volwaardig lid van deze gouden generatie.

T. HAZARD 6

Heeft de strijd met Carrasco en Chadli – wéér in de tribune – gewonnen. Valt, in de rug van zijn grote broer, nooit uit de toon. Een kwaliteit.

DE BRUYNE 8

De ijverigste. Probeerde het met rechts en links, van ver en dicht, maar dat tikkeltje geluk ontbrak telkens. Tot in de blessuretijd. Loon naar werken.

E. HAZARD 7

Meer dan ooit zullen zijn dribbels straks de wereld rondgaan. Die geniale flits en pass op De Bruyne verdiende ook een assist, naast zijn millimetervoorzet.

LUKAKU 7

Kushandjes voor al wie wou. Nadat-ie eerst nog knullig tegen zijn andere been had getrapt, brak hij toch de ban. Flirtte zelfs met een hattrick.

INVALLERS

MERTENS (78’) –

Verving Tielemans. Geen beoordeling.

CARRASCO (90’) –

Kwam in de plaats van Thorgan Hazard. Geen beoordeling

VERMAELEN (90’) –

Loste in het slot Kompany af. Geen beoordeling.