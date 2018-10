Ons rapport voor de Duivels: zessen en zevens, en "als de kapitein maar in die Final Four goed is" Niels Poissonnier

12 oktober 2018

23u06 0 Rode Duivels De Rode Duivels zetten vanavond Zwitserland met 2-1 opzij in de Nations League. Behoorlijk zondermeer was ze, de prestatie van de troepen van Roberto Martínez. Een rapport met veel zessen en zevens dus voor de Duivels .

COURTOIS 6

Frustrerende avond als je weet dat hij op clean sheets kickt. Kansloos op de tegentreffer. Loste nog een bal, maar herstelde dat zelf knap.

ALDERWEIRELD 6

Defensief onverzettelijk. Haalde Shaqiri terug met een sublieme tackle, nadat hij zelf de buitenspelval ophief. Voorts weer even betrouwbaar.

KOMPANY 7

Zou de ouderdom dan toch geen vat hebben op hem? Autoritair achterin. En zijn sprongkracht is ook nog intact. Knikte evenwel naast.

VERMAELEN 6

Dan krijg je nog eens je kans. Stapte zo'n kwartier voor tijd gedesillusioneerd naar binnen met een nieuwe spierblessure. Ontgoocheling troef.

MEUNIER 7

Hoezo vermoeid? Bleef zijn flank maar afrennen. Zijn voorzetten mochten dan precisie missen, zijn aanvalsdrang resulteerde wel in een assist.

TIELEMANS 7

De malaise bij Monaco verandert niets aan zijn talent. Alleen zonde dat zijn vizier net niet scherp genoeg afgesteld stond. Tot driemaal toe.

WITSEL 6

Hoe doet hij het toch? Onopvallend goed zijn, 't is ook een kunst. Tegen welk land hij ook speelt, de beoordeling van Witsel is haast standaard dezelfde.

CARRASCO 7

De onvoorwaardelijke liefde van Martínez haalde hem uit het dal. Flitste zowaar nog eens. En is zijn versnelling dan toch niet kwijtgespeeld.

MERTENS 6

Wisselde van rechts naar het centrum en terug. Zijn fijnzinnige krul kende geen succes, zijn pasje naar Lukaku wel. De beloning voor zijn inzet.

E. HAZARD 6

Als hij maar in die Final Four goed is. Tegen IJsland en Zwitserland hebben we de beste Eden niet nodig, tegen pakweg Spanje of Frankrijk wel.

LUKAKU 7

Zijn vertroebelde band met het publiek is verleden tijd. Wierp massa's kushandjes na zijn 44ste en 45ste interlandgoal. Die misser: vergeten.

Invallers

BOYATA (73') 6

Moest plotsklaps invallen nadat Vermaelen geblesseerd was gaan zitten. Deed dat scherp.

CHADLI (76') 7

Kwam in het slotkwartier in de plaats van Carrasco.

T. HAZARD (90') -

Loste Mertens af.