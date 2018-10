Ons rapport: twee Duivels staken er bovenuit, ééntje flirtte met een buis Niels Poissonnier

16 oktober 2018

23u07 3

SIMON MIGNOLET 7

Wat zal het hem deugd gedaan hebben, zijn tweede match in een halfjaar en die sterke save op het einde. Werd ook eens bijgestaan door de paal.

TOBY ALDERWEIRELD 6

Trapte hij maar vaker zo’n minutieuze crosspasses. Uitvoetballend de beste achterin. En wat positiespel betreft was het niet anders. Een zekerheid.

DEDRYCK BOYATA 6

Martínez heeft gelijk. We hebben vier topverdedigers en daarna komt Boyata. Een Kompany zal hij nooit worden. Slikte als enige Belg geel.

JASON DENAYER 5

Het hoeft niet te verbazen dat het hem aan automatismen ontbrak, na meer dan twee jaar afwezigheid. Speelde bovendien niet op zijn beste plek.

TIMOTHY CASTAGNE 6

Vol goede offensieve bedoelingen, maar vaak onzuiver. Eén foute inspeelbal werd genadeloos afgestraft. Kwam die tik moeilijk te boven.

AXEL WITSEL 6

Na rust gelegenheidsaanvoerder in zijn 99ste interland. Liet zich daarvoor al niet intimideren in een akkefietje met Memphis. Voorts oké.

YOURI TIELEMANS 6

Zijn minste interland. Voerde het niet altijd uit zoals hij in gedachten had. Kreeg bij zijn wissel toch een goedkeurend knikje van de bondscoach.

NACER CHADLI 6

Tegen welk land of rechtstreekse tegenstander ook: valt nooit uit de toon. Je merkt wel dat hij nog zoekt naar het niveau dat hij op het WK haalde.

DRIES MERTENS 7

Het deed denken aan zijn volley tegen Panama, maar dan nóg mooier. Genoot zichtbaar. Moet alleen stoppen met zo’n overdreven no-lookpass.

EDEN HAZARD 6

Flitste als hij daar zin in had. Helaas slechts sporadisch, want als je ziet hoe hij de 1-0 inleidde, kan je maar één woord zeggen: wé-reld-klas-se.

ROMELU LUKAKU 6

Goed in de combinaties – of hij nu rechts, centraal of links liep. Knikte een lastige voorzet van Mertens over. Voorts nooit in scoringspositie.

INVALLERS

THORGAN HAZARD (46’) 5

Zorgde één keer voor ‘olé’s’ op de tribune. Zijn stilstaande fases moeten preciezer worden.

DENNIS PRAET (46’) 5

Viel in als aanvallende middenvelder, eindigde aan de zijde van Witsel. Op beide posities even anoniem.

MICHY BATSHUAYI (46’) 6

Had na amper 40 seconden al ei zo na gescoord. Zijn energieke zelve.

THOMAS MEUNIER (73’) X

Kwam Castagne aflossen onder een oorverdovend applaus.

YANNICK CARRASCO (83’) X

Sprokkelde nog een aantal minuutjes, voor hij terug in China mag wegkwijnen