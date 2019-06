Ons rapport: één uitblinker bij Rode Duivels, niemand valt door de mand NP

08 juni 2019

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Thibaut Courtois 6

Technisch werkloos, op een handvol terugspeelpasses – veelal van Kompany – na. Had even goed op het strand in Dubai kunnen gaan liggen.

Toby Alderweireld 7

Nog eentje en ook hij mag, na 68 wedstrijden, op vakantie. Eens te meer duwde we op de F4-toets: goeie match, Toby.

Vincent Kompany 7

Eén ding is zeker: Anderlecht krijgt er een pak klasse en flair bij. Bouwde meer dan eens op met zijn buitenkant voet. Verdedigen was bijzaak.

Jan Vertonghen 6

De ene week is de andere niet. Zeven dagen terug nog tegenover het offensieve geweld van Liverpool, nu comfortabel achterover leunend.

Timothy Castagne 7

Bezorgde zijn vader – in de hoofdtribune – een delirium door de voorzet van Mertens koeltjes binnen te knikken. Voorts een puike match.

Kevin De Bruyne 7

Zijn pegel verdiende viraal te gaan. Heerlijke wreeftrap, vanop zo’n 25 meter, tegen de dwarsligger. IJverig in zijn loopwerk, ook al was hij niet altijd precies.

Axel Witsel 7

Perfect in balans. Zowel aan de bal als zonder. De anonimiteit waarin het zich allemaal afspeelt, heeft hem nog nooit gedeerd. Ook nu niet.

Thorgan Hazard 6

Consternatie troef. Begrijpt wellicht nog steeds niet hoe die onorthodoxe Kazach Nepohodov zijn schot redde. Was voor rust vaak toeschouwer.

Dries Mertens 8

Was hij niet de eindhalte, dan het tussenstation. Doelpuntenmaker en assistgever – al dan niet via het doelhout. Leve zijn blonde lokken.

Romelu Lukaku 6

De kaap van de 50 stilaan komt in zicht. Dat interlandgoal 46 een intikkertje was, maakt niet uit. Van fluitconcerten is al lang geen sprake meer.

Eden Hazard 6

Alomtegenwoordig… op de vlagjes. Jubilaris en idool van de natie. Was nooit zó populair. Dan mag je je al eens een snipperdag permitteren.

INVALLERS

Youri Tielemans (67’) 6

Verving De Bruyne. Wat aantoont hoe hoog hij in de hiërarchie van Martínez staat. Draaide probleemloos mee. Het tegendeel had pas echt verbaasd.

Michy Batshuayi (72’) 6

Kwam in de plaats van Lukaku. Miste van dichtbij een opgelegde kans, maar werd gered door de lijnrechter – offside.

Thomas Vermaelen (78’) 6

Loste in het slot de speler-coach van paars-wit af. Welgekomen minuten, met het oog op een transfer.