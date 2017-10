Ons rapport: één Rode Duivel gebuisd, Carrasco uitblinker Rudy Nuyens

20u06 2 Photo News Rode Duivels Na een ware spektakelmatch in Sarajevo trokken onze Rode Duivels toch het laken naar zich toe. Als ploeg krijgt België een zes, terwijl Carrasco de absolute uitblinker was. Toch delen we ook één onvoldoende uit. Ziehier ons individueel rapport voor de troepen van bondscoach Roberto Martinez.

Thibaut Courtois 5

Liet de bal te makkelijk passeren bij de voorzet voor de 1-1 en zag er ook niet geweldig uit bij de 2-1. Redde poging van Dzeko, maar machteloos bij de 3-3.



Thomas Meunier 6

Scoorde vroeg, na een knappe één-twee met Hazard. Liet defensief te vaak teveel ruimte in zijn rug, met veel Bosnische aanvallen over zijn flank tot gevolg.



Toby Alderweireld 5

Stond defensief zijn mannetje, maar liet zich te vaak op slordigheden betrappen in de opbouw. Liet Dumic te makkelijk de 3-3 binnenkoppen.



Thomas Vermaelen 6

Verdedigde scherp, op één fase na, toen hij Dzeko te makkelijk de 1-1 liet aanbrengen. Kwam dicht bij 2-2, maar Begovic redde nog mirakuleus.



Jan Vertonghen 6

Evenaarde het record op een rollercoaster. Schatte een uittrap fout in en lag daarmee aan de basis van de 2-1. Haalde de 3-1 uit de voeten van Dzeko en scoorde zelf de 2-3.



Marouane Fellaini 6

Eén van de betere Rode Duivels. Won zijn kopduels - ook van Dzeko - maar moest op het halfuur geblesseerd naar de kant. Zijn kracht werd daarna gemist.



Kevin De Bruyne 5

Werkte hard, maar liet zich te vaak betrappen op onzuiverheden in de passing. Mocht na de rust hoger gaan spelen en deed het daar iets beter.



Yannick Carrasco 8

Maakte knappe acties en sprong de defensie ook goed bij. Lag met een geweldige solo aan de basis van de gelijkmaker van Batshuayi. Assist bij de 2-3, maakte zelf 3-4.



Dries Mertens 4

Zat helemaal niet in de match. Raakte amper een bal en werd bij de rust terecht vervangen.



Eden Hazard 7

Bracht al vroeg een doelpunt aan voor Meunier en zette daarmee de toon voor een goeie prestatie. Als hij bij de bal kwam, ging daar bijna altijd dreiging vanuit.



Michy Batshuayi 6

Speelde een dramatische eerste helft, maar maakte dat goed met de gelijkmaker voor 2-2. Had het moeilijk om vooraan een aanspeelpunt te vormen.



Invallers:



Leander Dendoncker: viel op het halfuur in voor Fellaini. Moest even zoeken, maar trok daarna behoorlijk zijn streng. (6)



Youri Tielemans: was veel meer aanwezig dan zijn voorganger Mertens. Kwam dicht bij een doelpunt, maar Begovic redde knap. (6)



Nacer Chadli: viel in slotfase in voor Carrasco. (-)