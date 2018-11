Ons rapport: als ploeg een dikke zes, maar er waren ook enkele Duivelse uitschieters Pieter-Jan Calcoen

15 november 2018

22u50

COURTOIS 7

Niks te doen, toch de concentratie behouden. Hield IJsland op een zeldzame counter van de gelijkmaker. Cruciale redding.

ALDERWEIRELD 6

In de lucht op geen foutje te betrappen, opbouwend met veel initiatief, maar niet altijd succesvol. Kende desalniettemin een rustige avond.

KOMPANY 7

Gudmundsson wist meteen waar hij aan toe was. Die fikse schouderduw zette de toon, net als de speech vooraf: was de autoritaire leider achterin.

BOYATA 6

Betrouwbaar, zonder meer. Schoof offensief nauwelijks in, hoewel er voldoende ruimte was om dat te doen.

MEUNIER 7

Stond zo hoog dat hij meer rechtsbuiten was. ‘t Was ook zo dat hij de ruimte in de rug van de defensie vond en de assist voor de 1-0 kon geven.

TIELEMANS 6

Gaf IJsland nooit het gevoel dat het kon counteren - erg verbeten in de duels. Dwong Halldorsson tot gegrabbel met een voorzet-schot.

WITSEL 6

Tekende voor de eerste ‘knal’ - afgeblokt door Pálsson. Voorts in de lijn van de vorige 99 interlands: steeds aanspeelbaar, sterk in de balrecuperatie.

T. HAZARD 6

Niet op zijn voorkeursplek, maar ach... Hij mocht toch voortdurend aanvallen, zoals bij de 2-0. Bewees dat Martínez op hem kan rekenen.

MERTENS 6

Aan zijn voorzetten lag het niet. Zocht en vond twee keer Batshuayi aan de eerste paal. Na de pauze gevaarlijk op vrije trap.

E. HAZARD 7

Brak de gesloten partij open met een geniale doorsteekpass. Was-ie daarom geweldig? Neen, maar wel wéér beslissend. Job done, dus.

BATSHUAYI 6

De looplijnen in de eerste helft waren goed - richting eerste paal -, de afwerking minder. Scoorde na de rust alsnog twee keer, met de 1-0 als intikker.

INVALLERS

VANAKEN 6

Liet zich goed betrekken in de korte combinaties, zonder daarbij op te vallen.

JANUZAJ 5

Onzichtbaar ingevallen. Kon op geen enkel moment dreigen.

DENAYER -

Kwam in het slot Kompany vervangen. Nam plaats links in de driemansdefensie.

