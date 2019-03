Ons Duivels rapport: dikke zes over de hele lijn, eervolle vermelding voor twee veldspelers Niels Poissonnier

24 maart 2019

22u58 0

THIBAUT COURTOIS 7

Had naar zijn dochter en zoontje kunnen FaceTimen. ‘Kijk, papa is aan het werken.’ Nou ja. Moest alleen maar zorgen dat hij geen kou kreeg. Tot hij in het slot één bal moest pakken.

TOBY ALDERWEIRELD 6

Trapte naar hartenlust lange ballen. Eén ervan resulteerde in het openingsdoelpunt. Voorts: job done. Dat verbaast u toch niet meer, zeker?

THOMAS VERMAELEN 6

Zijn broze spieren hebben geen impact op zijn klasse. Voetbalt nog altijd even sierlijk uit en leest het spel nog steeds perfect. Tot in juni, Thomas?

JAN VERTONGHEN 6

Anticipeerde als de beste. Zonder dat het moeite kostte. Een welgekomen betaalde rustdag, met dat drukke wedstrijdschema dat eraan komt.

TIMOTHY CASTAGNE 6

Misschien dat hij het ooit wordt, maar vooralsnog geen Meunier. Deed zijn best. Veel meer kan je in deze fase van zijn carrière niet verwachten.

YOURI TIELEMANS 6

Niet zo dominant, precies en gevaarlijk als tegen Rusland. Wisselde goeie met slordige momenten af. Een kwestie van concentratie allicht.

LEANDER DENDONCKER 7

Geef hem een opdracht en hij voert ze minutieus uit. Of het nu tegen de Russen is of tegen een verzameling Cyprioten. Een geruststelling.

THORGAN HAZARD 6

Zijn assist was even knap als intelligent. Nog maar eens de bevestiging dat hij zijn titularisrol niet gestolen heeft. Deemsterde wel weg.

DRIES MERTENS 6

Blééf proberen, ook al waren de meeste van zijn acties ongelukkig. Niet zijn beste interlandweek achter de rug. Kan al eens gebeuren.

EDEN HAZARD 6

Vierde in stijl. Met een krul in de verste hoek. Ronde cijfers zijn z’n deel: 100 caps, 30 goals. Mag in deze poule gerust 10 treffers ambiëren.

MICHY BATSHUAYI 7

Qua efficiëntie kan je weinig opmerken: assist en goal. Al hadden het er meerdere kunnen zijn. Moet in het samenspel nog stappen zetten.

INVALLERS

ADNAN JANUZAJ (56’) 6

Zo heerlijk zijn twee crosspasses met links waren, zo hoog trapte hij over doel.

YANNICK CARRASCO (68’) 6

Verving Thorgan Hazard. Zijn eerste minuten als Duivel sinds 16 oktober.

DENNIS PRAET (XX’) –

Loste in het slot Batshuayi af. Geen beoordeling.