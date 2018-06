Ons analistenpanel: "Aan Kompany heb je weinig op een WK. Maar goed, hij is de échte baas en zijn assistent Martínez heeft beslist hem erbij te nemen" Kjell Doms/Wouter Devynck

04 juni 2018

12u55 1 Rode Duivels Roberto Martínez heeft vanmorgen zijn teerling definitief geworpen. Onze bondscoach houdt de gekwetste Kompany voorlopig aan boord en kiest voor Ciman als zijn ultieme backup. Naast het feit dat Dendoncker de voorkeur kreeg op Kabasele, nog één opvallende vaststelling: Januzaj die van de partij is ten nadele van Benteke. Ons analistenpanel spreekt zich uit over de drie hete hangijzers.

OVER KOMPANY

Aad de Mos: "Na het ‘geval’ Nainggolan krijg je de komende weken het ‘geval’ Kompany. Kompany erbij houden terwijl hij eigenlijk niet fit is gaat de hele voorbereiding van de Rode Duivels verstoren. Ik heb in december al gezegd dat Martínez Kompany niet moest selecteren, hij kan toch geen drie wedstrijden per week aan dus je hebt er weinig aan op een WK. Maar goed, Kompany is de échte baas van de nationale ploeg en zijn assistent Martínez heeft beslist om hem erbij te nemen. Raakt hij toch niet speelklaar dan vind ik Ciman als vervanger de juiste keuze. Tactisch vind ik hem toch gedisciplineerder dan Kabasele."

Lorenzo Staelens: "Dat hij meegaat, vind ik niet kunnen. En snap ik ook gewoon niet. Dat hij nog fit kan raken tijdens het WK? Hij is al acht jaar aan het fit raken. Kijk, het is een goede speler, maar zijn statistieken van de laatste jaren verantwoorden niet dat hij in de definitieve selectie zit."

Vital Borkelmans: "Een goede keuze. De technische staf heeft immers nog tijd om hem te laten klaarstomen. Bovendien is ‘Vinnie’ echt belangrijk voor de groep. Samen met Marc Wilmots zou ik hetzelfde gedaan hebben. Hij is het risico waard. Voor Ciman is het wel pijnlijk."

Aimé Anthuenis: "Ik vind het een goed idee om hem er zo lang mogelijk bij te houden. Intrinsiek is hij toch onze beste verdediger. Zónder Kompany wordt de defensie het zorgenkind van de nationale ploeg. Wat Ciman betreft, ik had hem sowieso in de definitieve selectie opgenomen. We lopen niet dik in verdedigers omdat er achter naam van Vermaelen toch ook nog vraagtekens staan. Een andere vaststelling: ik zie heel weinig linksvoetige verdedigers. Stel dat Vermaelen niet fit is en Vertonghen is geschorst dan komen we daar gegarandeerd in de problemen."

Dany Verlinden: "Als hij fit is, kan hij altijd iets bijbrengen. Hij blijft belangrijk voor de ploeg. Bovendien heeft hij alles al eens meegemaakt en kent hij zijn lichaam als geen ander. Er zijn nog twee weken om speelklaar te raken voor de eerste WK-match. Dat kan genoeg zijn."

OVER JANUZAJ

Aad de Mos: "Voor mij is het geen verrassing dat Januzaj erbij is, hem zou ik altijd meenemen. Ik heb hem gezien tegen Portugal en ik hem hem gezien bij Sociedad. Het is een man met snelheid en een actie. Januzaj is een laatbloeier, maar ik zie in hem de toekomst van de nationale ploeg. Ik hou er wel van om zo’n jonge spelers mee te nemen naar een WK, daarom vind ik het ook goed dat Dendoncker erbij is."

Lorenzo Staelens: "Dat vind ik een twijfelgeval, omdat hij zich toch nog niet bewezen heeft. Talent heeft Januzaj zeker, maar dat is niet genoeg. Nu, elke bondscoach moet zijn keuzes maken en dat is zijn verantwoordelijkheid."

Vital Borkelmans: "Voor mij is dat de grootste verrassing. Maar aan de andere kant hebben we het hier over iemand die niet alleen veel talent heeft, maar ook polyvalent is, snelheid heeft én tweevoetig is. Net omdat hij hem zowat overal kan inzetten, ziet Martínez zijn aanvallende posities nu allemaal dubbel bezet."

Aimé Anthuenis: "Hij is de laatste maanden sterk bezig, dus hij verdient zeker zijn plaatsje in de selectie. Maar ik denk dat Januzaj een spelers is waar Martínez pas in uiterste nood op zal rekenen, net zoals dat het geval is voor Thorgan Hazard en Youri Tielemans. Het is goed dat zij nu kunnen proeven van een WK, het zijn de jongens die we in de toekomst zullen nodig hebben."

Dany Verlinden: "Toch de enige naam die bij heel wat mensen als een verrassing zal komen, ook bij mij. Maar hij kan de ploeg van nut zijn als invaller op de flanken, al was het maar voor tien minuten of zo."

OVER BENTEKE

Aad de Mos: "Een logische keuze om Benteke thuis te laten. Benteke heeft mij ook op geen enkel moment kunnen overtuigen dit seizoen. Met Lukaku en Batshuayi heb je twee prima diepe spitsen en je hebt geen derde diepe spits nodig. Desnoods doe je het een keer met Hazard of Mertens diep. Of je speelt zonder echte diepe spits zoals Frankrijk, op die manier kun je tegenstanders verrassen."

Lorenzo Staelens: "Dat hij niet meegaat, daar kan ik dan wel weer begrip voor opbrengen. Met Lukaku en Batshuayi heeft de bondscoach nog andere opties voor de positie van diepe spits. Bovendien is Benteke ook een beetje hetzelfde type als Lukaku."

Vital Borkelmans: "Over het hele seizoen gezien heeft hij het bij Crystal Palace niet goed gedaan. Dan is het te begrijpen dat de bondscoach hem thuislaat. Zeker als je nog over een Batshuayi beschikt als backup voor Lukaku."

Aimé Anthuenis: "In het systeem dat Martínez speelt volstaan twee diepe spitsen. We moeten het meer hebben van de komende mensen uit het middenveld en op de flanken, in dat opzicht vind ik het logische dat er maar twee diepe spitsen meegaan naar Rusland. En dan denk ik dat Lukaku en ook Batshuayi toch verder staan dan Christian Benteke."

Dany Verlinden: "Logisch voor mij dat hij er niet bij is. Met Lukaku en Batshuayi heeft de bondscoach al twee diepe spitsen in zijn selectie. En hij heeft dit seizoen ook niet veel gespeeld. Je kan hem erbij nemen als je 28 spelers zou mogen selecteren, maar ik snap dat als je moet minderen naar 23, je Benteke thuis laat."