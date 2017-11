Oefenduels moeten bondscoach Martinez helpen om knopen door te hakken Redactie

Bron: Belga 0 AP Rode Duivels Vandaag blazen de Rode Duivels verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke voor de laatste twee opdrachten van 2017. De Belgen kijken op vrijdag 10 november (20u45 in Brussel) Mexico in de ogen, en ontvangen op dinsdag 14 november (20u45 in Brugge) Japan. Twee oefeninterlands die bondscoach Roberto Martinez wijzer moeten maken over zijn selectie voor het WK van volgend jaar in Rusland.

België sloot in oktober zijn kwalificatiegroep af op de eerste plaats met het haast perfecte rapport van 28 punten op 30. Nu het WK-ticket op zak is, wil Martinez vooral oefenen tegen landen van buiten Europa. Na Mexico en Japan zullen de Duivels daarom in maart 2018, wanneer de volgende interlands op de agenda staan, sparren tegen tegenstanders uit waarschijnlijk Zuid-Amerika en Afrika.

Martinez krijgt de komende week met het tweeluik een dubbele opdracht voorgeschoteld. Enerzijds het spelsysteem van de Belgen finetunen, anderzijds de uitgebreide spelersgroep reduceren. De bondscoach volgt immers 50 à 55 spelers, en heeft ook nu weer 28 namen geselecteerd voor de interlands. Maar in mei volgend jaar zal hij zijn groep voor het WK wel moeten uitdunnen tot 23.

De plaatsjes in de Belgische selectie zijn dus erg duur, maar door de blessures van certitudes Toby Alderweireld (Tottenham), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Marouane Fellaini (Manchester United), Christian Benteke (Crystal Palace) en Vincent Kompany (Manchester City) krijgen andere spelers nu de kans om zich in de kijker te spelen. Zo zijn Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Laurent Depoitre (Huddersfield) er voor het eerst sinds lang weer bij. En er is natuurlijk de veelbesproken terugkeer van Radja Nainggolan (AS Roma), die zich weer in de gunst van de bondscoach wil knokken.

De Rode Duivels trainen deze namiddag een eerste maal in Tubeke. Die oefensessie zal open zijn voor het publiek.