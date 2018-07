Obel(g)ix verorbert al voor de match een haantje en geeft Duivels de nodige toverdrank om zwaar uit te halen Redactie

De supporter die onlosmakelijk verbonden zal blijven met de Duivelse avonturen in Ruland, is Obel(g)ix. Alias Nicolas Dardenne, zakenman met 21.000 connecties op LinkedIn in het echt leven, in zijn vrije tijd op en neer vliegend naar Rusland om in het stadion elke keer weer origineel uit de hoek te komen. Vandaag in het Saint Petersburg Stadium heeft hij voor de gelegenheid al een haantje meegebracht om de honger voor de wedstrijd te stillen. Op een spandoek showt hij met zijn entourage ook weer dat de Rode Duivels toverdrank gedronken hebben voor hun halve finale.