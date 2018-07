Obel(g)ix schenkt onze Duivels nog vlug wat toverdrank, ook dochtertje Axel Witsel is van de partij in de Kazan Arena Redactie

06 juli 2018

20u01 0

Mag niet ontbreken in de Kazan Arena: Nicolas Dardenne, alias Obelgix - de man die zich de voorbije weken ontpopt heeft tot de bekendste supporter van de Rode Duivels in Rusland. De zakenman, steevast gekleed als Obelix, showt vanavond voor de gelegenheid een spandoek met daarop Obelix die snel nog wat toverdrank uitdeelt aan Lukaku, Eden, Kompany en Courtois. Daarnaast heeft Nicolas ook een replica van Christus de Verlosser, het karakteristieke standbeeld van Rio de Janeiro, meegebracht. Ook in Kazan aanwezig zijn Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en, naar goeie gewoonte, Rafaella Szabo. De vrouw van Witsel heeft ditmaal hun dochter Mai-Li meegepakt. Ook papa Thierry is er.