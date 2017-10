Nog twee keer slapen: tien jaar recordinternational Vertonghen in tien Duivelse beelden DMM

Rode Duivels Nog twee keer slapen en het is zover voor Jan Vertonghen. Onze linksachter bij de Rode Duivels speelt dan tegen Cyprus zijn recordinterland. 97 wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg, eentje meer dan Jan Ceulemans. Dat vraagt uiteraard om uniek beeldmateriaal.

1. Het debuut

Het is toenmalig bondscoach René Vandereycken die Vertonghen zijn eerste kans geeft bij de Rode Duivels. "Ik zag er eigenlijk een middenvelder in. Hij blonk in niets uit, maar kon vanalles een beetje. Hij had trouwens die typische Ajax-mentaliteit. Tegen Portugal was het ideale moment om hem eens uit te proberen met het oog op de toekomst." Vertonghen gaat dan wel met 1-2 onderuit tegen Cristiano Ronaldo en co, de toon is voor vele jaren gezet.

belga Een debuterende Jan Vertonghen in duel met Tiago.

2. Eerste goal

Twee jaar na zijn debuut is het een eerste keer echt raak voor Vertonghen. De toenmalige Ajacied toont zich op verplaatsing tegen Tsjechië met een puike prestatie op het middenveld. De recordinternational in spe zorgt in de twaalfde minuut al voor de openingstreffer, terwijl Hubnik, Baros en Rozehnal een sterk Tsjechië naar een simpele 3-1 leiden.

Photo News Vertonghen legt aan voor zijn eerste treffer bij de Rode Duivels.

3. De aanvoerdersband

Bij afwezigheid van onder meer Timmy Simons, Thomas Vermaelen en Vincent Kompany krijgt Vertonghen voor de oefeninterland tegen Montenegro (2012) verrassend de kapiteinsband toebedeeld. De nieuwbakken kapitein, intussen voltijds linksachter bij de nationale ploeg krijgt de tricolore in de handen gestopt van niemand minder dan interim-bondscoach Marc Wilmots.

Belga Kapitein Vertonghen ziet zijn kompanen 2-2 gelijkspelen tegen Montenegro.

4. De kentering

Na jaren van malaise keren de Rode Duivels in augustus 2012 eindelijk hun kar. Uitgerekend in de Derby der Lage Landen tonen onze nationale voetbalhelden onder kersvers bondscoach Marc Wilmots eindelijk wat ze in hun mars hebben. Vertonghen, de nieuwe aanwinst van Tottenham, scoort uitgerekend tegen zijn tweede vaderland. Nederland weet van geen hout meer pijlen maken en gaat op een broeierige avond in het Koning Boudewijnstadion met 4-2 de boot in.

Belga Vertonghen pakt uit tegen zijn tweede vaderland.

5.De gids

Nauwelijks een maand na de deugddoende zege tegen Nederland starten de Rode Duivels hun kwalificatiecampagne voor het WK in Brazilië. Tegenstander met dienst is Wales. Op bezoek in Cardiff zijn het de verdedigers die België over de streep trekken. Kompany scoort in de eerste helft, Vertonghen stelt de eerste drie punten veilig diep in de tweede. De weg is nog lang, maar Brazilië lonkt.

Photo News De weg naar het WK is nog lang, maar Vertonghen trekt België over de streep tegen Wales.

6. De noodrem

In juni 2014 is het na een mooie kwalificatiecampagne eindelijk zover, het WK in Brazilië. De Rode Duivels zijn na een afwezigheid van twaalf jaar weer present op een groot toernooi. In de eerste wedstrijd tegen Algerije loopt het ei zo na meteen faliekant af. Vertonghen trekt aan de noodrem bij Feghouli en geeft Algerije zo een unieke kans op een eerste WK-zege. Mertens en Fellaini zetten het foutje van Jan recht in een memorabele wedstrijd.

belga In de eerste groepswedstrijd op het WK in Brazilië trekt Vertonghen aan de noodrem tegen Algerije.

7. De WK-doelpuntenmaker

Het is de droom van ieder jongetje, scoren op het wereldkampioenschap voetbal. In de derde groepswedstrijd in Brazilië ziet ook kapitein Vertonghen die jeugddroom in vervulling gaan. Met een geweldige streep zorgt hij voor de derde Belgische overwinning in Brazilië.

belga 1-0 tegen Zuid-Korea! Getekend, Jan Vertonghen.

8. De blessure

Ook op het volgende grote toernooi tekent België weer present. Het EK in Frankrijk moet hét ultieme doel van Vertonghens voetbalgeneratie worden, maar helaas draait de Duivelse kans op glorie helemaal in de soep. De Belgen konden een gunstige uitgangspositie na de groepsfase nooit verzilveren. Vertonghen ontbreekt in de verloren kwartfinale tegen Wales met een enkelblessure opgelopen op training. "We zagen ons verder doorstoten dan de kwartfinales, dit is een heel grote teleurstelling."

AFP Op het EK in Frankrijk blesseert Vertonghen zich ettelijke seconden na deze foto. Meteen het einde van zijn toernooi.

9. De bom

Het is zowaar een replica van de tweede foto uit dit lijstje, maar het is Jan Vertonghen ten voeten uit voor de Rode Duivels. Net wanneer het even minder gaat tegen Griekenland slaat de linkspoot van Tottenham toe. Vertonghens zevende internationale goal in tien jaar tijd.

photo_news Ook Griekenland maakt afgelopen maand kennis met de linker van onze recordinternational in spe.

10. Recordinternational

Na tien jaar bij de Rode Duivels verschijnt Vertonghen in en tegen Bosnië aan de aftrap van zijn 96ste voetbalinterland. De centrale verdediger eist in de wedstrijd waarin hij recordinternational Jan Ceulemans evenaart een opvallende hoofdrol op. Het nummer vijf bij de Rode Duivels gaat in de eerste helft nog schromelijk in de fout, maar met zijn 8ste doelpunt zet Vertonghen de boel eigenhandig weer recht.

Photo News Held en anti-held in 96ste interland.