Nog steeds geen Romelu Lukaku op training bij Rode Duivels, Fellaini wel paraat 11u15 6 Rode Duivels Geen Romelu Lukaku deze voormiddag op training bij de Rode Duivels. Zijn enkelblessure hield de spits van Manchester United ook vandaag binnen. De kans dat Lukaku in Bosnië de Belgische aanvalslijn zal leiden, wordt nu wel erg klein. "Het wordt moeilijk om Lukaku zaterdag al in te zetten, maar vrijdag nemen we daarover een beslissing", liet bondscoach Roberto Martínez gisteren al optekenen.

25 Rode Duivels, onder hen vier doelmannen, werkten deze voormiddag in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke hun laatste training op Belgische bodem af in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag tegen Bosnië. Marouane Fellaini trainde voor de eerste keer deze week mee en is dus speelklaar voor de wedstrijd van zaterdag in Sarajevo. De middenvelder van Manchester United is daar één van de kandidaten om de plek van de geschorste Axel Witsel in te nemen. Youri Tielemans en Steven Defour zijn de andere kanshebbers.

Marouane Fellaini trainde voor de eerste keer mee deze week.

Romelu Lukaku sukkelt met een enkelblessure en bleef voor de vierde dag op rij binnen. De topschutter in de Premier League werkt een apart programma af en is zeer onzeker voor de wedstrijd in Bosnië. Vrijdag volgt daarover duidelijkheid. Meer dan waarschijnlijk speelt 'Big Rom' niet in Sarajevo en verschijnt Michy Batshuayi daardoor aan de aftrap.



Christian Kabasele is intussen aangekomen in Tubeke. De verdediger van Watford werd gisteren opgeroepen om de geblesseerde Jordan Lukaku te vervangen. De jongste van de broers Lukaku heeft een hamstringblessure en keert terug naar Lazio om te revalideren. Voor Kabasele is het de eerste selectie in bijna een jaar. Begin november 2016 was hij er in de oefeninterland in en tegen Nederland voor het laatst bij. Toen kreeg hij een basisplaats, als vervanger van Vincent Kompany, die tijdens de opwarming geblesseerd was uitgevallen. Voor Kabasele is het tot nu toe de enige cap op de teller.

