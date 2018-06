Nog geen update over blessure Kompany, straks meer nieuws bij definitieve WK-selectie DMM

03 juni 2018

20u05 163 Rode Duivels Het mag niet zijn voor Vincent Kompany. Althans in de oefenwedstrijd tegen Portugal. De rots in de branding bij de Rode Duivels stapte gisteravond in de 54ste minuut met een blessure van het veld. Vandaag kwam nog geen extra info rond de ernst van de blessure, het is wachten op de definitieve selectie morgen om 10u voor meer nieuws.

Even de bal weghalen bij de oprukkende Gelson Martins, moet Kompany gedacht hebben. De voormalige kapitein van de Rode Duivels ging het duel met zijn rechtstreekse tegenstander aan, maar verstapte zich daarbij. Meteen na de fase verliet de verdediger van Manchester City het veld. Kompany ging nog even langs bij bondscoach Martinez en verliet daarna hoofdschuddend het veld. Blik op oneindig.

Uit de eerste nieuwsberichten raakte bekend dat Kompany een probleem heeft aan de lies. Naar verluidt verliet Kompany nog tijdens de wedstrijd het stadion. Vandaag zou een eerste scan volgen, maar op meer duidelijkheid is het voorlopig nog wachten. Volgens bronnen bij de KBVB zou die er ook niet meer komen vóór de persconferentie van morgen. Daarop maakt bondscoach Roberto Martínez zijn definitieve WK-selectie bekendmaakt. De vraag van één miljoen wordt nu natuurlijk of Kompany het WK haalt.

"Ik ben ongerust over Vincent, hopelijk weten we snel meer", zei de bondscoach na de oefeninterland tegen Portugal. Wat de definitieve selectie betreft, communiceer ik morgen eerst aan de spelers. Om 10 uur is er dan een persconferentie met de officiële bekendmaking."