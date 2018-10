No Hazard/No Glory: onze chef voetbal zag hoe de Rode Duivels Oranje maar twintig minuten meester waren Stephan Keygnaert

16 oktober 2018

22u46 2 Rode Duivels 1-1 - het zegt alles: langs beide zijden een páár opflakkeringen, in wat echt een vriendenmatch was. De Rode Duivels waren heer en meester zolang Eden Hazard de scepter zwaaide. Daarna toonde Oranje dat het op middellange termijn weer zal meespelen met de groten der aarde.

Het Legioen is ook niet meer wat het geweest is - veel bussen zijn vanavond niet over de grens gekomen. Oranje: à la recherche du temps perdu.

Ronald Koeman liet daarbij amper vijf spelers staan die vorige zaterdag met 3-0 wonnen van Duitsland.

Eerst nog de volksliederen, daarna een staande ovatie voor de U21 die zich in Zweden plaatsten voor het EK, volgend jaar in Italië. Bravissimo.

Eden Hazard had een plan, zo leek het wel. Hij zou twintig minuten zijn sokken en mouwen opstropen, de zaak kapot spelen, een buiging doen, en gaan douchen.

