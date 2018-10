Nieuwe domper voor Vermaelen: verdediger valt geblesseerd uit tegen Zwitserland XC

12 oktober 2018

22u30 0

Thomas Vermaelen mocht door de blessure van Jan Vertonghen nog eens starten bij de Rode Duivels. De Barça-verdediger was tegen de Zwitsers aan een degelijke partij bezig, tot Vermaelen na een onschuldige pass prompt naar de rechterhamstring tastte. Andermaal een blessure. Twintig minuten voor affluiten zat zijn partij erop. Hoelang Vermaelen buiten strijd is, is nog niet gekend.

Vermaelen se va lesionado #BELSUI pic.twitter.com/L3A8IbsGO6 τhə👑🇲(@ ZeMbBla) link