Nieuwe campagne, nieuwe zorgen: Lukaku hoogst onzeker, Witsel en De Bruyne out

15 maart 2019

05u01 0 Rode Duivels Nieuwe campagne, nieuwe zorgen. Rode Duivels Kevin De Bruyne en Axel Witsel zijn in principe out tegen Rusland. Alsof dat nog niet genoeg is, is Romelu Lukaku zeer onzeker. Man Unitedcoach Ole Gunnar Solskjaer kondigt vanmorgen wellicht zijn forfait aan.

Het zijn zowat de eerste twee namen op Roberto Martínez’ wedstrijdblad, maar nu zal de bondscoach het toch zonder Kevin De Bruyne en Axel Witsel moeten doen. Rond De Bruyne hangen er al langer twijfels — zijn hamstringblessure herstelt prima, trainen of spelen deed hij evenwel niet meer sinds begin maart. De afzegging van Witsel is onverwachter. De vaste pion op het middenveld bezeerde zich bij zijn club Borussia Dortmund aan de adductoren, hij heeft een scheur opgelopen. “We hopen dat hij ná de interlands weer fit is”, sprak Dortmundcoach Lucien Favre. Papa Thierry Witsel bevestigde: “Axel speelt niet bij de Duivels.”

Van De Bruyne is dat nog niet helemaal zeker. Op bonds- en clubniveau valt te horen dat de sterkhouder van Manchester City weliswaar zo goed als zeker Rusland mist, maar dat Cyprus wel te halen zou zijn. Vraag is of het dan wel de moeite is om Pep Guardiola — hij wil dat spelers eerst bij hun club op het oefenveld staan — tegen de borst te stoten en De Bruyne vandaag op te nemen in de selectie voor een op papier ‘makkelijk’ duel?

Vermaelen en Kompany

De kans bestaat dat Martínez ook voorin en achterin op zoek moet naar oplossingen. Vaste nummer negen Romelu Lukaku onderging gisteren een scan aan de enkel die hij omsloeg tegen PSG. Hij voelde pijn tegen Arsenal, maar verbeet die. Dat wil hij nu niet meer. Het FA Cup-duel tegen Wolverhampton zou hij zo aan zich laten voorbijgaan, voor de matchen met de Duivels is hij zeer onzeker. Een verwachte datum van terugkeer is er voorlopig niet.

Hetzelfde kan gezegd over Thomas Vermaelen (contractuur rechterbeen), al meer dan een maand op de sukkel bij Barcelona en normaal gezien niet beschikbaar voor België. Vincent Kompany bleef de laatste tijd dan weer veelal op de bank bij Man City, omdat hij “onvoldoende gerecupereerd” is na spierproblemen. Kompany is niet geblesseerd, maar het roept toch vragen op dat het alweer van 9 maart tegen Watford geleden is dat hij nog eens negentig minuten speelde.

Tielemans

Het maakt dat Martínez dezer dagen kopzorgen heeft. De meest concrete zijn die omtrent zijn middenveld. Ook Marouane Fellaini is er immers niet meer bij. De Shandong Luneng-speler, op het WK aan de zijde van De Bruyne en Witsel briljant tegen Brazilië, kondigde pas zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. Als alternatieven kan Martínez kiezen uit Moussa Dembélé, Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Dennis Praet. Dembélé speelt alles sinds zijn vertrek naar het Chinese Guangzhou R&F, maar kan hij (met zijn broze enkels) het hogere ritme nog aan? Tielemans — een chouchou van Martínez en herboren bij Leicester — lijkt zeker van een basisplek.

In de aanval en de defensie had niemand gisteravond definitief afgehaakt, in die zones kan Martínez alleen maar hopen op een goeie afloop. Het zal nodig zijn, want de eerste kwalificatiewedstrijd richting EK kondigt zich meteen aan als ‘taai’ en misschien wel ‘cruciaal’. Rusland haalde op het WK de kwartfinales met georganiseerd en agressief voetbal en is nu de grootste concurrent voor groepswinst.

