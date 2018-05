Neemt Vincent Kompany samen met zakenpartner een traditieclub in Manchester over? Hans Op de Beeck

31 mei 2018

15u40

Bron: Manchester Evening News 0 Rode Duivels Vincent Kompany is volgens Manchester Evening News betrokken bij een mogelijke overname van Stockport County, een afgegleden traditieclub in de omgeving van Manchester. De kapitein van de Rode Duivels speelt geen actieve rol in de onderhandelingen, maar zit samen met zijn zakenpartner Klaas Gaublomme achter het eind vorig jaar uitgebrachte bod om 51 procent van de aandelen in de club over te nemen.

Morgen zit het bestuur van Stockport County samen met de aandeelhouders om de toekomst van de club te bepalen- naast het bod van Gaublomme en Kompany is er nog een andere partij geïnteresseerd. Stockport is afgezakt tot de National League North, het zesde niveau in Engeland. Manchester Evening News benadrukt dat Kompany, die momenteel het WK voorbereidt met de Rode Duivels, gefocust blijft op zijn carrière als voetballer.

De verdediger, die vorig jaar een master haalde in de Business Administration op de vermaarde Manchester Business School (MBS), heeft er echter nooit een geheim van gemaakt zich graag in de zakenwereld in te laten. "Ik wil blijven voetballen zolang ik kan, maar in de toekomst kan het best zijn dat ik mijn academische achtergrond zal combineren met mijn ervaring als voetballer op het hoogste niveau", zei Kompany toen hij afstudeerde. Met Gaublomme heeft hij zowel productiehuis en managementbureau Bonka Circus, dat vier jaar geleden verantwoordelijk was voor 'Iedereen Duivel', als het in Manchester gevestigde consultancybureau Football Centrix.

Kompany kocht in maart 2013 al zijn thuisclub FC Bleid-Molenbeek en hernoemde de vereniging naar BX Brussels. De club eindigde het voorbije seizoen als het nummer twaalf -derdelaatst- in eerste provinciale in Brabant, maar wil vooral zijn sociale en maatschappelijke rol vervullen en zet in op het jeugdvoetbal. In 2014 opende Kompany ook twee sportcafés onder de naam 'Good Kompany', maar die waren geen lang leven beschoren.

In 1997 speelde Stockport County nog in de toenmalige Engelse tweede klasse, nu The Championship. Als slapende reus trekt de club nog gemiddeld 3.500 toeschouwers, met pieken van meer dan 6.000 toen ze er dit seizoen tegen Chorley uit vlogen in de play-offs om te stijgen.