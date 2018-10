Nederlandse media onder de indruk van Belgische tovenaar, maar ook kritisch: "Last van nonchalance" en "Niet sterk genoeg om met halve ploeg te spelen" TLB en MH

17 oktober 2018

06u30 0 Rode Duivels “Een volgende opsteker”, zo omschrijven ze in Nederland het gelijkspel van Oranje tegen de Rode Duivels. De Volkskrant smulde vooral van de acties van Eden Hazard. Een persoverzicht.

De Volkskrant: “Hazard, de tovenaar in het aftandse paleis”

“Het oefenduel België – Nederland (1-1) had door alle wisselingen in de elftallen van de bondscoaches Martinez en Koeman weinig om het lijf. En dus was het vooral mooi om Eden Hazard een helft te zien schrijden over het gras, als de tovenaar in het wat aftandse paleis naast het Atomium. België verdient onderhand een arena met wat meer cachet dan het Koning Boudewijnstadion, de sfeerloze bak die voor slechts twee derde was gevuld bij de klassieker der Lage Landen.”

“Paleis of kerker, Hazard is een echte voetballer. Het was een halfuurtje heerlijk, helder, Hazard, met zijn aanzetten, zijn gepingel, zijn voorzetten, zijn dieptepasses. Vooral hij was Nederland te veel in het eerste kwartier. Misschien ging het iets te gemakkelijk voor de Belgen, die door alle successen wel een beetje last hebben van nonchalance. Zo halverwege de eerste helft was Oranje bekomen van de schrik en begon het voorzichtig de weg naar voren te zoeken, met een snel doelpunt als beloning.”

Algemeen Dagblad: “Belgen hebben veel kwaliteit in de breedte”

“België - Nederland (1-1) was een oefenduel in de meest letterlijke zin, van zijn relevantie ontdaan door tal van wisselingen. Maar toch niet onbelangrijk: Oranje hield zijn nieuwe lente in leven. Eens te meer bleek: ook in de breedte hebben de Belgen veel kwaliteit, met spelers als Michy Batsuayi en Yannick Carasco achter de hand. Aan de stand veranderde echter niets meer.”

Trouw: “Belgen toch niet zo goed om het met halve ploeg te kunnen”

“De aanzet was flitsend geweest. Hazard sneed weg bij Blind en stichtte verwarring genoeg in het strafschopgebied. Mertens haalde met de rechtervoet vol uit (1-0). Maar na verloop van tijd schuifelde Oranje wat naar voren”, klinkt het in Trouw. “Nogal een fout van Castagne, een van de Belgische reserves, werd door de aanvallers voortvarend uitgebuit. Depay schoof de bal voor, Groeneveld rondde af, zijn eerste doelpunt in zijn tweede interland (1-1).”

“Promes schoot de bal nog pardoes op de paal. Dat werd de Belgen toch iets te gortig. Ze zetten weer even iets aan, Hazard schoot de bal net naast. Maar zo goed dat ze het met een halve ploeg vloeiend afkunnen, zijn ze toch niet – al liepen ze er soms wel zo bij, ook dat paste bij zo’n wedstrijd. Halverwege werd de wedstrijd het laatste restje van waarde ontnomen. Hazard, Mertens en Lukaku werden vervangen, de gehele eerste Belgische aanvalslijn.”

De Telegraaf: “Mertens knalde fenomenaal raak”

“Oranje houdt stand in België”, kopt De Telegraaf. “Daar waar Oranje tegen de Duitsers in de Johan Cruijff ArenA met kunst - en vliegwerk de nul hield, ging het snel mis in het Koning Boudewijnstadion. Ondanks een aantal Nederlandse spelers op de doellijn knalde Dries Mertens fenomenaal raak. De voormalig speler van PSV, FC Utrecht en AGOVV vond met een fraaie volley de bovenhoek.”

Het Parool: “Rode Duivels speelden slordig”

“Het Koning Boudewijnstadion zat niet vol voor de ontmoeting tussen de nummer 1 van de wereldranglijst en Oranje. Voetbalfans weten inmiddels dat landenploegen niet met de beste spelers aan de aftrap verschijnen voor een oefeninterland als er een week later weer wordt gespeeld in de Champions League. Dat was in deze ‘Derby van de Lage Landen’ niet anders.”

“Ook zonder veel sterren van het laatste WK in de gelederen overklaste de thuisploeg het Nederlands elftal in de openingsfase. Dries Mertens opende al in de vijfde minuut de score en Oranje mocht niet mopperen dat het niet snel tegen een grotere achterstand opliep. De ‘Rode Duivels’ speelden ook slordig. En dat is gevaarlijk tegen een tegenstander die counteren geen vies woord meer vindt.”