Nederlands icoon fileert Rode Duivels: "België wereldkampioen? Luister dan niet naar de trainer, want Witsel en Fellaini zijn twee koekenbakkers"

22 maart 2018

12u06

Naar aanleiding van zijn biografie 'Buitenkant links' bracht Sport/Voetbalmagazine een bezoekje aan het Nederlands voetbalicoon. " Als Roberto Martínez met die ploeg verdedigend wil gaan spelen, moeten ze hem meteen buitengooien."

En of de mening van Willem Van Hanegem telt. 52 keer Nederlands international, met Feyenoord zowel winnaar van de Europacup I als de Uefa Cup - de voorlopers van respectievelijk de Champions League en de Europa League - én 26 trainersjaren in binnen- en buitenland op de teller. De gewezen middenvelder heeft met andere woorden al heel wat watertjes doorzwommen. Die expertise deelt hij maar al te graag met de buitenwereld en aangezien Oranje ontbreekt op het komende WK, geeft hij bij Sport/Voetbalmagazine dan maar zijn ongezouten mening over de Rode Duivels.

De ondertussen 74-jarige Van Hanegem zal zich niet meer voor elke wedstrijd in de zetel ploffen. Wél volgt hij nog steeds de toplanden, zoals België. "De Rode Duivels hebben de beste selectie", start 'De Kromme' met een straffe uitspraak. "Ze kunnen wereldkampioen worden. Maar schrijf maar in grote letters op, dan mogen ze alsjeblieft niet naar de trainer luisteren. En dat meen ik. Die gasten moeten de ruimte krijgen om het zelf lekker onderling te regelen hoe ze willen spelen en wie wat doet in welke situatie. Als ze dáár uitkomen, dán wordt het een hecht team en zie ik ze de trofee grijpen. Ondanks de trainer."

Wegwezen

Daarvoor is wel volwassenheid nodig", waarschuwt het Nederlands icoon. "Ze moeten hun eigen ego aan de kant zetten. Daar schuilt het gevaar, dat je te veel goede spelers hebt en ze allemaal belangrijk willen zijn zoals bij hun club. Ze moeten elkaar goedgezind zijn en de juiste belangen met elkaar bespreken. Zonder te veel inmenging van de trainer, die is veel meer een sta-in-de-weg."

Die afkeer voor een alomtegenwoordige coach dateert van het tijdperk Marc Wilmots. Volgens de Nederlander is hij de boeman van het mislukte EK. "Dat is gewoon een schijterd. Die werd opeens te groot gemaakt, maar eigenlijk was hij helemaal niks. Toen hij een van zijn eerste wedstrijden won tegen het Nederland van Louis van Gaal ging hij plots heel interessant doen. Hij kon zogezegd bij elke club terecht. Ga lekker dan. Wegwezen! Als je zo'n kans krijgt op het EK, met zo'n lichting, en je gaat het dan weer lopen vergooien. Ko-lere, dat blijft je je hele leven achtervolgen", windt Van Hanegem er weinig doekjes om.

Koekenbakkers

Deze generatie zou wat er twee jaar geleden is gebeurd, moeten gebruiken om dit keer wél bij de les te blijven, vindt Van Hanegem. "Als Roberto Martínez met die ploeg verdedigend wil gaan spelen, moeten ze hem meteen buitengooien. Maar het lijkt erop dat het team dat hij zou opstellen vanaf de middelste linie enkel aanvallende spelers heeft. Zo zou ik Mousa Dembélé er altijd inzetten. Dat is een geweldenaar. Die bezit alles, behalve scoren. De Bruyne zou ik voor de verdediging zetten. Hoe noemen ze dat? Met de punt naar achteren. Dat is weer zo'n term. Je kunt beter zeggen: hij is de verbindingsspeler. Dan wordt hij de belangrijkste schakel naar voren toe. Want voorin heb je de meeste kwaliteit."

"Die verdedigende balans op het middenveld, zoals ze dat dan noemen, heb je namelijk helemaal niet nodig. Als je zóveel goede spelers hebt, dan ga je toch niet iemand gebruiken die een koekenbakker is vergeleken bij de anderen? Die krullenbollen (Marouane Fellaini en Axel Witsel, red.) zijn twee koekenbakkers. En die Radja Nainggolan is wel leuk, maar dat heeft ook te maken met zijn haar. Neen, die derde op het middenveld moet ook een voetballer zijn. En geen 'balafpakker'. Hou toch op. Balafpakker. Als ik in de buurt ben, pak ik een bal af. Toch?"

Eden Hazard posteert hij op links, "wat hangend', met Romelu Lukaku in de spits. Daarbij ook Dries Mertens. "Ik heb hem gezien bij AGOVV. Ik had nooit gedacht dat hij zo goed zou worden. De jongen die bij Napoli naast hem loopt (Lorenzo Insigne, red) is ook maar 1 meter 50. Dat vind ik mooi", besluit Van Hanegem.