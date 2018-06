Nederlanders maken via erg scherpe De Mos kennis met Rode Duivels: "Op deze manier wordt dit een verloren generatie" TLB

13 juni 2018

18u00

Bron: Voetbal International 0 Rode Duivels Voor de Nederlanders die onze Rode Duivels nog niet heel goed kennen, schakelde het tijdschrift 'Voetbal International' halve Belg Aad de Mos in. De 71-jarige ex-trainer van onder meer KV Mechelen stelt de Belgen en hun manier van werken voor. En De Mos is bijzonder scherp voor Roberto Martínez en zijn mannen.

De voornaamste kritiek van De Mos is dat de 3-4-3-formatie de Duivels eigenlijk niet ligt. Als Martínez aan zijn geliefkoosde spelsysteem blijft vasthouden, dan wordt de huidige 'gouden generatie' volgens de Nederlander een verloren generatie. "Als je een van de favorieten bent, heel goed kunt opbouwen en een tactisch goede coach hebt, dan kun je wereldkampioen worden. Maar Martínez is tactisch geen goede trainer, terwijl België verder alles heeft. Maar dat alles komt niet uit de verf. Waarom niet? Omdat ze niet van eigen kracht uitgaan met dit systeem en naar achteren lopen."

"De Rode Duivels spelen nu met Witsel en De Bruyne op het middenveld, maar die worden dus overlopen. Dat kan zelfs gebeuren tegen Tunesië. Het systeem van De Rode Duivels is puur zelfmoord. Martínez is een copy-paste trainer. Met dit systeem heeft Antonio Conte succes gehad bij Juventus en Chelsea. Daar heeft Martínez het ook weleens over. Maar je moet uitgaan van de kwaliteiten van je eigen spelers."

Verloren generatie

Niet geheel verrassend - gezien zijn kritische houding - verwacht De Mos dat het Belgische schip relatief snel zal stranden in Rusland. "De kwartfinale en dan kunnen ze weer naar huis. Als je met dit systeem tegen een gelijkwaardige ploeg speelt, verlies je. Ook als ze zelf een slechte dag hebben, kunnen ze door dit systeem van een klein land verliezen. Je blijft namelijk mensen tekortkomen op het middenveld. En als je geen middenveld hebt, stop er dan maar mee, dan heeft naar Rusland gaan geen enkele zin. Dat zag je ook tegen Portugal. Dit wordt een verloren generatie. Het zijn grote namen, maar het is geen team. En de spelers staan zelf ook niet op. De dag dat er een Belg opstaat tegen deze trainer, moet nog komen."

Het draait allemaal om Prins Vinny. Iedereen praat Kompany naar de mond Aad de Mos

Behalve over het tactische aspect, is de Nederlander ook niet te spreken over de rol van Vincent Kompany. Pas een dag voor de eerste groepsmatch tegen Panama zal Martínez beslissen of de verdediger fit genoeg is voor een plaats in de selectie. "Kompany is een structureel probleem. Iedereen praat hem maar naar de mond, omdat ze weten dat hij de baas is van de nationale ploeg. Het draait allemaal om Prins Vinny. Het is typisch Belgisch, niemand durft te zeggen waar het op staat, terwijl ze allemaal weten hoe het zit. Hij is nu geblesseerd, maar mag wel mee naar Rusland. Waarom? Kompany is de baas en assistent Roberto Martínez mag mee naar het WK."