Nations League is voorlopig 'Easy League' voor deze Rode Duivels: Hazard en Lukaku alweer aan het feest ODBS/MH/TLB

11 september 2018

22u49 10 IJsland IJS IJS 0 einde 3 BEL BEL België Rode Duivels O zo makkelijk, ging het voor de Rode Duivels in IJsland. Eens te meer onder regie van Eden Hazard werd er gefreewheeld richting 0-3 via goals van Eden op penalty en twee keer Lukaku. In deze Nations League lijkt voor dit België, straks opnieuw het nummer één van de wereld voor de FIFA, alleen de 'Final Four' een echte uitdaging.

Weinig nieuws onder het kille wolkendek in het Laugardalsvöllur-stadion. Vertonghen met banbliksem richting Carrasco, toen een IJslander op onze linkerflank de achterlijn haalde. Carrasco had de voorkeur gekregen op Chadli en T. Hazard - "Hij is iemand die voor de balans kan zorgen", was de verklaring van Martínez. In het hoge noorden van Nederland begon er ene Jan Mulder heftig te molenwieken. De Belgische start was pover, tot Eden Hazard zich met de zaken ging bemoeien. Dan is het als Belgische fan genieten en achterover leunen, voor de tegenstander gaan de alarmbellen af - zeker als die IJsland heet.

In enkele minuten tijd had België er twee in de mand liggen. Eerst Eden zelf vanop de stip (in tegenstelling tot Messi op het WK klopte hij wel heerlijk eenvoudig Halldorsson) nadat Ingason al te opvallend aan Lukaku ging hangen bij een voorzet van Hazard. Nadien dook Kompany, net zoals tegen Brazilië, op aan de eerste paal bij een corner. Halldorsson redde, de rebound was een makkelijke prooi voor de goaltjesdief in Lukaku. Weer een streepje erbij achter de naam van Romelu, 42 stonden er daar toen.

Van een match was er dan geen sprake meer - wat was dit IJsland zwak. In niets leek dit op de ploeg die Engeland klopte op het EK of Argentinië op 0-0 hield in Rusland. En zo had je toch weer de indruk dat dit een onbeduidende oefenmatch was, in plaats van een match met inzet om de Nations League. Het zegt veel over de suprematie van onze Duivels, die Lukaku in de slotfase op voorzet van Mertens streepje nummer 43 zagen trekken. Zo makkelijk gaat het dezer dagen voor de straks nieuwe nummer één van de wereld op de FIFA-ranking.

Neat little flick from Lukaku. 2-0 Belgium :flag-be: pic.twitter.com/SgfRdbNQDa FootyStats(@ FootyStats_org) link