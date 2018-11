Nainggolan sluit terugkeer bij Rode Duivels uit: “De excuses van Roberto Martínez? Zielig” MH

22 november 2018

16u49

Bron: mundodeportivo.com 5 Rode Duivels De hoop dat Radja Nainggolan ooit nog voor de Rode Duivels zal uitkomen, mag opgeborgen worden. Dat bevestigde ‘Il Ninja’ in een interview aan ESPN. “De excuses van Martínez voor de niet-selectie waren zielig.”

“Ik zei dat als ik niet opgeroepen zou worden voor het WK, ik niet meer voor de Rode Duivels zou spelen. En ik ben een man van mijn woord”, wond Nainggolan er geen doekjes om. “Ook al zou er een nieuwe bondscoach komen, ik blijf bij die beslissing. Het EK spelen was een geweldige ervaring, maar het is voorbij.” Elk nadeel heb zijn voordeel , zo weet ook de energieke middenvelder. “Bij elke interlandbreak heb ik nu vier of vijf dagen vrijaf. Zo kan ik me concentreren op Inter en andere dingen.”

“Ik was erg teleurgesteld dat ik zonder reden buiten de selectie gelaten werd”, gaat de 30-voudig international verder. “Bij de nationale ploeg waren er spelers die een heel seizoen amper wedstrijden hadden gespeeld, terwijl ik meer dan 50 matchen had afgewerkt op clubniveau. Ik heb nooit om iets gevraagd en verdiende mijn plaats in de selectie. De excuses van Martínez? Allemaal zielig.”

Levensstijl

“Ik ben fan van elke speler bij de nationale ploeg en heb met elk van hen een goede relatie. Er zijn gewoon enkele zaken die ik niet kan accepteren - sommige beslissingen die genomen zijn. Bij AS Roma speelde ik 50 matchen per seizoen, maar kreeg ik kritiek wegens mijn levensstijl. Mensen zouden niet moeten oordelen over dingen waarover ze niets weten. Ik wil dat mensen dat in mijn gezicht zeggen. Dán kunnen we praten en elkaar de hand schudden. Wie dat niet doet, verliest mijn respect.”