Nainggolan: "Of ik me nu gedisciplineerder zal gedragen? Ik ben altijd braaf geweest" Redactie

19u00

Bron: Belga 1 Photonews Rode Duivels Radja Nainggolan mag zich opnieuw Rode Duivel noemen. De 29-jarige middenvelder van AS Roma zit in de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag 10 november in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november in Brugge). "Ik vreesde ook nu weer gepasseerd te worden, deze selectie doet dus echt deugd", vertelde Nainggolan vandaag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.



Nainggolan was afgelopen juni het laatst bij de nationale ploeg. Nadien riep Martinez hem twee keer niet op. "Ik moet bekennen dat het wel aan me knaagde", vertelde de Antwerpenaar. "Ik kon mijn niet-selectie moeilijk aanvaarden. Ik stond met Roma op het trainingsveld toen ik mijn selectie vernam, en kon het eerst niet geloven. Maar ik ben erg blij er nu weer bij te zijn en kan de komende dagen bijpraten met de coach."

BELGA Radja Nainggolan op training met Dembélé.



Nainggolan lijkt, ondanks zijn prima prestaties bij Roma, niet zeker te zijn van een plaats in de WK-kern van de Belgen. De afgelopen maanden kwam er ook ruis op zijn relatie met de bondscoach. Nu krijgt de 'Ninja' de kans om zich weer in de gunst van Martinez te voetballen. "Maar ik heb niet het gevoel dat de komende interlands een examen voor mij vormen", aldus Nainggolan. "Ik ga op het veld komen zoals ik elke wedstrijd speel en voel geen bijkomende stress. Ik ga gewoon op mijn match focussen. Ook naast het terrein ga ik niet veranderen. Ik ben altijd braaf geweest, al zal ik er nu wel op toezien steeds op tijd te komen (lacht)."



De middenvelder greep in 2014 naast een selectie voor het WK in Brazilië. "Maar toen lagen de kaarten toch anders, minder mensen in België kenden mij en mijn manier van voetballen toen. Maar ik denk dat ik sindsdien wel getoond heb waar mijn kwaliteiten liggen. Ik hoop dat ik de kans krijg ze nogmaals te tonen en naar het WK te gaan. Dat ik de voorbije maanden op de steun van andere Duivels kon rekenen, deed alvast deugd en toont dat ik goed in de groep lig. Ook de aanmoedigingen van de fans waren belangrijk voor mij."

BELGA

Na 15 minuten naar binnen

Voor de ogen van heel wat fans werkten de Rode Duivels vanavond ook een training van ruim een uur af. De focus lag vooral op explosiviteit. Nainggolan trok echter, net als Eden Hazard, Matz Sels, Adnan Januzaj en Leander Dendoncker, al na een kwartier opwarming naar binnen om daar nog wat te werken.

BELGA