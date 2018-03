Nainggolan mag mee naar het WK, dan toch van Panini Bart Fieremans

20 maart 2018

21u21

Bron: Eigen berichtgeving, dpa 37 Rode Duivels Mag Radja Nainggolan met de Rode Duivels mee naar het WK of niet? Het lijkt de vraag van 1 miljoen. De experts van Panini geloven stellig van wel: ‘Ninja’ hoort bij de achttien Rode Duivels met een sticker in het WK-verzamelalbum: “Radja is een speler van internationale klasse. Wij denken dat hij er met heel grote waarschijnlijkheid bij zal zijn.”

Voor de goede orde: bondscoach Roberto Martinez moet zijn defenitieve keuze van 23 Rode Duivels voor het WK in Rusland uiterlijk op 4 juni bekendmaken. Hij heeft dus nog enkele maanden om moeilijke knopen door te hakken, tijd die Panini niet heeft. De Italiaanse firma lanceert deze week zijn stickeralbum voor het WK, met voor elke deelnemend team achttien spelers waarvan Panini gelooft dat ze er bij zullen zijn. (Artikel loopt verder onder de foto)

Niet evident om die keuze te maken nog voor de bondscoach dat doet. “Het hoofdkwartier in Italië beschikt over een heel team aan specialisten die in elk land de voetbalactua op de voet volgen, zich informeren bij experts en bij de federaties polsen”, zegt Virginie Peres, hoofd marketingcommunicatie van Panini Belgium. Fabrizio Melegari, de hoofdredacteur van Panini in het Italiaanse Modena, liet bij een bezoek van het Duitse persagentschap dpa eenzelfde geluid horen: “Wij hebben de moeilijkste opdracht van de wereld: wij moeten in het hoofd van de 32 verschillende bondscoaches kruipen. Het is een heel lang proces, dat gepaard gaat met moeilijkheden en frustraties.”

Volgens Melegari baseert Panini zich bij hun keuze behalve op gesprekken met experts en journalisten ook op statistieken van alle ingezette internationals in de voorbije jaren. Benieuwd of Panini het bij hun keuze voor België bij het juiste eind zal hebben. Uiteraard is het een no-brainer dat certitudes als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku een stickervakje krijgen. Panini gelooft ook dat Michy Batshuayi die momenteel bij Dortmund aan de lopende band scoort als tweede spits zal meegaan, en dat Martinez de China-gangers Axel Witsel en Yannick Carrasco niet laat vallen. Panini zal wellicht ook te weten gekomen zijn dat Roberto Martinez een boontje heeft voor Youri Tielemans, het Belgische supertalent hoort in hun ogen tot de WK-kern. Het vakje voorbehouden voor Nacer Chadli lijkt dan weer gewaagder. En wat dan te denken over Radja Nainggolan? Het ‘enfant terrible’ ligt na allerlei fricties met Roberto Martinez allerminst in de bovenste schuif van de bondscoach, maar volgens het expertenteam van Panini gaat hij dus gewoon mee.

Stefano Melegari, content manager van Panini, gaf op onze aanvraag meer uitleg over de opname van Nainggolan in het WK-album: “Ook al heeft Nainggolan de laatste wedstrijden van de WK-kwalificatiecampagne niet gespeeld, zien we hem als een speler van internationale klasse die met heel grote waarschijnlijkheid deel zal uitmaken van de kern. Zijn oproeping voor het komende oefenduel van België bevestigt onze stelling.”

Maar geen WK-stickeralbum zonder foutenmarge, weet Panini. Sinds de eerste uitgave voor het WK in Mexico in 1970 haalden zowat 12% van de spelers die oorspronkelijk een plek hadden in het stickeralbum de uiteindelijke WK-selectie niet. Soms door onverwachte blessures, soms omdat Panini er naast zat. Zoals met Juan Lozano die in het WK-album van Spanje 1982 stond. Een jammerlijke misser - de klasse van Lozano had ons land nóg sterker kunnen maken - maar de Belgische senaat zat toen in extremis dwars over zijn naturalisatie tot Belg, die niet rond raakte. Zijn Panini-sticker is nu een collector’s item. (Artikel loopt door onder de foto)

Panini heeft zich intussen ook gewapend tegen foute keuzes. Na de definitieve selecties op 4 juni evalueert Panini om eventueel stickers van bepaalde ontbrekende spelers bij te drukken. Op het WK van Brazilië in 2014 gebeurde dat voor België met Adnan Januzaj en Divock Origi – la surprise du chef van Marc Wilmots in de selectie. De verzamelaars konden Origi dan plakken op het veldje van Christian Benteke, die door een blessure uitgevallen was.

De Belgische selectie van '18' van Panini: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Kompany, Meunier, Witsel, Nainggolan, De Bruyne, Fellaini, Tielemans, Dembélé, Chadli, E. Hazard, Carrasco, Mertens, Batshuayi, R. Lukaku.

Op zaterdag 24 maart zit het officiële Panini album voor het WK Rusland 2018 gratis samen met zes stickers bij de krant Het Laatste Nieuws.

