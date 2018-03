Nainggolan krijgt maand rijverbod en 1.600 euro boete: vorig jaar betrapt op dronken rijden na wedstrijd Rode Duivels Kristof Pieters

28 maart 2018

14u38

Bron: eigen berichtgeving 574 Rode Duivels Rode Duivel Radja Nainggolan (29) moet zijn wagen een maand aan de kant zetten. De middenvelder werd vandaag veroordeeld door de politierechtbank van Sint-Niklaas nadat hij in maart vorig jaar betrapt werd terwijl hij dronken achter het stuur zat.

Bij de interland tegen Saoedi-Arabië krijg hij nog een daverend applaus van het publiek maar vandaag klonk er minder lof voor Radja Nainggolan. De Rode Duivel werd namelijk veroordeeld voor dronken sturen. Hij liep tegen de lamp na de kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Griekenland op 25 maart vorig jaar. Ondanks het tegenvallende gelijkspel van die avond reed hij na de match met zijn gehuurde Audi A1 naar Club Exo, een discotheek langs de N70 in Sint-Niklaas. Twee motards van de lokale politie controleerden hem om iets na 7 uur ’s morgens nadat ze de wagen van Nainggolan gekruist hadden. De agenten vonden het vreemd dat de auto erg traag reed. In de achteruitkijkspiegel zagen ze hoe de wagen kort daarna half in de berm tot stilstand kwam. Ze besloten tot controle over te gaan en maakten een U-bocht. De auto van Nainggolan bleek aan de kant te staan omdat hij een lekke band had. Volgens de agenten zat de voetballer zelf achter het stuur. Hij bleek twee promille alcohol in het bloed te hebben.

De sterspeler van AS Roma heeft altijd ontkend dat hij die avond had gereden. Volgens hem zat hij pas achter het stuur nadat de wagen tot stilstand was gekomen met de lekke band. Op de politierechtbank van Sint-Niklaas verklaarde één van de verbaliserende agenten dat ze tijdens het kruisen niet hadden gezien wie er achter het stuur zat. “Dat bleek pas na controle van de identiteitskaart. Ik heb het oogcontact met de wagen echter nooit meer dan enkele seconden verloren en dat was tijdens het maken van de U-bocht.”

Nainggolan was vandaag zelf niet aanwezig op de zitting maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Walter Damen. Die vroeg de vrijspraak omdat er in dit dossier minstens sprake kan zijn van twijfel. “De agenten geven immers toe dat ze hem even uit het oog zijn verloren en er is bovendien een verklaring van een inzittende van de wagen dat hij achter het stuur zat”, aldus Damen. Die inzittende was Zinho Chergui, een gewezen profvoetballer en goede vriend van Nainggolan.

Volgens openbaar aanklager Bart De Boes was het echter bijna onmogelijk om op die paar seconden tijd van plaats te wisselen. De rechter volgde hem hierin. Hij achtte het bewezen dat Nainggolan wel degelijk achter het stuur zat onder invloed van alcohol en veroordeelde hem tot één maand rijverbod en 1.600 euro boete.