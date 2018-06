Nainggolan in speciale uitzending van Telefacts: "Na mijn carrière wil ik niets meer met de voetbalwereld te maken hebben, te veel kontenlikkers" MVO

04 juni 2018

06u00 0 Rode Duivels Over de hele wereld stijgt de voetbalkoorts en ook de Rode Duivels-gekte bereikt stilaan een hoogtepunt. Op dinsdag 5 juni gaat VTM-voetbalanalist en commentator Gilles De Bilde thuis op bezoek bij één van de meest populaire (ex-)Duivels, maar tegelijk ook de meest controversiële.

Uitgerekend degene dus die er niét zal bij zijn in Rusland: Radja Nainggolan. Gilles volgde hem een jaar lang en sprak op verschillende momenten met ‘Rebel Radja’, bij hem thuis in Ostia, vlakbij Rome. Recent vloog hij opnieuw naar daar, toen het nieuws insloeg als een bom.

“Een WK missen, dat is voor mij een heel zware klap, want ik heb er al één gemist.” Radja vertelt het onderuit gezakt in zijn zetel. Het is twee dagen na de bekendmaking en Nainggolan is gelaten. Hij overloopt samen met Gilles wat er de afgelopen dagen is gebeurd en vertelt - in zijn eigen woorden en openhartig - hoe het gesprek met bondscoach Martinez is verlopen.

“Na mijn carrière wil ik niets meer met de voetbalwereld te maken hebben, te veel kontenlikkers”, zegt Radja aan de rand van zijn zwembad. Niet uit rancune, want hij speelt op dat ogenblik de pannen van het dak en wordt op handen gedragen door de Romeinen en veel Rode Duivels-fans. Maar het is een uitspraak die Radja helemaal typeert: iemand met het hart op de tong: “Ik zeg wat ik denk, wat ik voel. Dat is bij mij zo en dat zal altijd zo blijven”. Die houding heeft hem misschien wel gebracht waar hij nu staat, want Nainggolan heeft een moeilijke jeugd gehad. Zijn moeder stond er helemaal alleen voor nadat zijn biologische vader op een bepaald moment opnieuw naar Indonesië vertrok. “Ik heb hem nog een keer opgezocht. Omdat ik dacht: Ok, we zijn allemaal al wat ouder, ik heb nu zelf kinderen… Maar die ontmoeting is heel slecht afgelopen”, vertelt Radja.

Gilles wil weten waarom Radja zich zo anders gedraagt in vergelijking met veel andere profvoetballers. Of tenminste waarom het bij hem zo zichtbaar is: roken, drinken, feestjes bouwen, waarvan veel te volgen is op sociale media. “Luister, ik leef dag per dag, en elke dag moet de beste dag van mijn leven zijn. Alleen maken anderen daar veel spel van. Ik ben prof, ik train hard, werk hard en ik ben ook gewoon een vader die ’s ochtends zijn kinderen naar school brengt”.

