Nainggolan in eerste tv-interview na niet-selectie voor WK: "Nog altijd niet duidelijk waarom ik niet geselecteerd ben" TTV en TLB

24 mei 2018

19u54

Bron: VTM 0 Rode Duivels "Het is mij nog altijd niet duidelijk waarom ik niet geselecteerd ben." Dat vertelt Radja Nainggolan aan VTM. Het is zijn eerste tv-interview nadat bekend raakte dat 'Il Ninja' niet in de selectie zit voor het WK in Rusland.

Voor Nainggolan is het al het tweede WK dat hij mist. Ook vier jaar geleden viel hij naast de selectie van Marc Wilmots. “Natuurlijk wilde ik erbij zijn, maar de coach heeft zijn keuze gemaakt. En hij heeft gekozen om mij niet mee te nemen. Waarom? Dat is onduidelijk voor mij, maar dat is het leven zeker. Het WK missen is voor mij een heel zware klap, want ik heb er al één gemist. De voorbije jaren heb ik vier goeie seizoenen gespeeld bij Roma. Dan denk ik toch dat ik op basis van mijn prestaties meer respect verdien. Het doet wel deugd dat ik respect krijg van het volk. En ook van de ploegmaten. Ik denk dat ze nu gefocust moeten zijn op de ploeg zelf. Er komt immers een WK aan”.