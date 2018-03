Nainggolan: "Ik heb andere kant van Martínez leren kennen" Niels Vleminckx

30 maart 2018

23u50

Rode Duivels Of Radja Nainggolan (30) mee mag naar het WK? "Ik verdien een plaats in de selectie", zegt de middenvelder aan 'Il Tempo'. Zijn lauwe relatie met de bondscoach is sinds vorige week alvast opgewarmd.

Het leek wel of heel België zich achter Radja Nainggolan schaarde toen die zich klaarmaakte voor zijn invalbeurt tegen Saoedi-­Arabië. Massale steun op sociale media. Luid applaus in het Koning Boudewijnstadion.

Nainggolan heeft het gehoord én gevoeld, zegt hij. "Dat had ik nooit verwacht. Ik ben blij zo veel steun en affectie te voelen bij de fans." Om er wel met de glimlach aan toe te voegen: "Ik weet niet of de bondscoach sinds vorige week van idee is veranderd. Als ik het goed begrepen heb, heeft hij toch gezegd zijn selectiekeuze niet te laten beïnvloeden door het ­publiek."

Nainggolan herhaalt wat hij en enkele van zijn collega’s al gezegd hebben: "Ik verdien een plaats op het WK." Gezien zijn lauwe relatie met de bondscoach, die twijfelt of Nainggolans balorige kantje wel past in een groep die vijf weken op elkaars lip leeft, zal daar tot de ultieme selectie twijfel over ­bestaan. Maar, benadrukt hij, er is sinds afgelopen week wel iéts veranderd. "Ik heb de menselijke kant van de coach leren kennen. Dat had ik niet verwacht."

Excuses voor filmpje

Toen de middenvelder enkele ­dagen voor de wedstrijd tegen ­Saoedi-Arabië getroffen werd door familiale omstandigheden, klopte hij aan bij Martínez. "Ik vroeg toestemming de selectie even te verlaten, en hij heeft ­ingestemd. Gezien mijn positie binnen de selectie was ik bang dat te vragen, maar hij heeft het ­toegestaan. Dat apprecieer ik."

De bondscoach zal ook graag ­lezen dat Nainggolan zich ­verontschuldigt voor het dronken filmpje dat hij op Nieuwjaarsnacht de wereld instuurde. "Ik heb een slecht voorbeeld ­gesteld, vooral voor mijn twee dochters. Het spijt me."

Of dat alles voldoende zal zijn om mee te gaan naar het WK, zal wel nog moeten blijken. "Ik hoop echt dat ik erbij zal zijn. Maar het is de keuze van de bondscoach. Vier jaar geleden dacht ik ook dat ik een selectie verdiende, maar kreeg ik niet eens een telefoontje om te melden dat ik er niet bij was."