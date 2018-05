Nainggolan haalt uit in Gert Late Night: "Wesley Sonck is hypocriet. Dat is niet echt man zijn" MDB

31 mei 2018

23u20

Bron: Gert Late Night 1 Rode Duivels In de nasleep van het interview dat Radja Nainggolan gisteren gaf in Gert Late Night ( In de nasleep van het interview dat Radja Nainggolan gisteren gaf in Gert Late Night ( hier meer daarover ) was de speler van AS Roma vanavond ook een van de spilfiguren in 'bedgeheimen'. Een onderdeel van het programma op de boot van Gert Verhulst waarin James Cooke de meest intieme vragen stelt aan een van de gasten. En hij nam geen enkel blad voor de mond. Vooral analist Wesley Sonck moest het ontgelden.

Over Wesley Sonck:

"Wesley Sonck zegt dat ik geen wedstrijden kan winnen. Ik vind dat ex-spelers nooit kunnen spreken over spelers. Nu hij voor de bond werkt, moet hij wel zo spreken natuurlijk. Ik heb altijd gezegd: ik leef mijn leven buiten het voetbal zoals normale mensen. Op het veld leef ik als een prof. Ex-spelers moeten nooit spreken over spelers. Dat is hypocriet zijn. Dat is niet echt man zijn."

Over vrouwen:

"Of alle vrouwen me gewoon willen? Ja, ze slappen het gewoon in je face. Het is moeilijk om nee te zeggen soms. Ook nu ik getrouwd ben? Ik ga niet zeggen dat ik een engel ben. Het enige belangrijke is dat er dan gewoon niks uit moet komen. Of ik daar open over ben tegenover mijn vrouw? Dat moet genegeerd worden tot de dood. Daar mag je niet voor uitkomen. Wandel eens over straat of ga eens uit, ga eens feesten, en er komen plots vijf vrouwen rond je staan. Ja, wat doe je dan?"

Over homoseksualiteit in het voetbal:

"Ze komen er niet voor uit. Ze schamen zich. Ik denk wel dat je vandaag nog zou worden afgemaakt. In die wereld wel. Als er dan echt wel iemand in zit die zich… die behoort tot… Die zou zich gewoon niet op z’n gemak voelen over hoe de rest gewoon al praat. Voetbal is bekend voor de mooie vrouwen, voor dit, voor dat."

Over zijn toekomst in het voetbal:

"De dag van vandaag, als ik weet dat de voetbalwereld zo geëvolueerd zou zijn, dan.. Mijn keuze zou daardoor geworden zijn dat ik uit de voetbalwereld wil stappen. Ik zal geen analist zijn, ik zal geen manager zijn, ik wil niks doen. Gewoon uit de voetbalwereld stappen. Sowieso."