Nainggolan en vrouwlief stralen op hun 'trouw' (en hij heeft het ook even over de Rode Duivels) YP

11u44

Bron: Sudinfo 0 Diva e Donna Rode Duivels Hij mag dan wel steevast naast de selectie vallen van bondscoach Roberto Martínez, toch gaat het Radja Nainggolan voor de wind. Sportief scheert hij wekelijks hoge toppen bij AS Roma, extrasportief vernieuwde hij onlangs zijn trouwbeloftes met vrouwlief Claudia.

Het was het Italiaanse blad 'Diva e Donna' dat uitpakte met exclusieve foto's van het stel. "Ik heb nog nooit een wit kleed gedragen, dit is dan ook heel emotioneel voor mij", zo liet vrouwlief Claudia optekenen. "Ook voor Radja was het heel emotioneel. Ik zag dat hij ook een beetje schrik had... Voor ons is het een beetje als onze trouwbeloftes vernieuwen." Het koppel trouwde in 2011 en heeft met Aysha (5) en Mailey (1) twee flinke dochtertjes.

Diva e Donna

Het gaat het stel-Nainggolan na een lastige periode dus weer helemaal voor de wind. Zo waren er in 2014 geruchten als zou Radja zijn vrouw onder het oog van dochtertje Aysha hebben geslagen op straat - iets wat later met klem werd ontkend door zowel de voetballer als door zijn vrouw.

Photo News

Het blad wist Nainggolan ook nog enkele quotes te ontfutselen over zijn situatie rond de Rode Duivels. "Ik rook, dat klopt. Maar de ene keer is het omdat ik drink, de andere keer omdat ik rook. Maar ik ben lang niet de enige. De ene keer is het omdat ik niet geconcentreerd of te laat ben, terwijl ik ook niet de enige ben die al eens een minuutje te laat is. Er is altijd wel een extrasportieve reden om me niet op te roepen."

Photo News