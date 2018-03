Nainggolan en Limbombe opgeroepen voor oefenduel tegen Saoedi-Arabië, Benteke niet van de partij GVS

16 maart 2018

12u05 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft Anthony Limbombe geselecteerd voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, dinsdag 27 maart om 20u45 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

Voor de 23-jarige winger van Club Brugge is het zijn eerste selectie. "Limbombe kent een heel regelmatig seizoen", verklaart de bondscoach zijn keuze. "Hij is een heel interessante voetballer. Limbombe kan zowel aanvallen als verdedigen en met de blessure van Nacer Chadli hadden we een probleem op die positie. Hij verdiende deze selectie en nu is het afwachten hoe hij reageert in de groep."

Radja Nainggolan (AS Roma), met wie Martinez een moeilijke relatie heeft, werd eveneens geselecteerd. Christian Benteke, minder op dreef bij Crystal Palace, maakt dan weer geen deel uit van de 28-koppige groep. "Christian blijft wel in beeld, maar ik wil voor de wedstrijd enkele nieuwe spelers uitproberen", aldus Martínez. "Maar we kennen hem heel goed, deze keer is hij er gewoon niet bij."

Na de oefengalop tegen Saoedi-Arabië volgen begin juni voor de Duivels nog drie wedstrijden in hun voorbereiding op het WK, tegen respectievelijk Portugal (2/6), Egypte (6/6) en Costa Rica (11/6). Op maandag 18 juni gaat het echt om de knikkers met de eerste groepsmatch in Sotsji tegen Panama.

Doelmannen

Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg) en Matz Sels (RSC Anderlecht)

Verdedigers

Jan Vertonghen (Tottenham), Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Vermaelen (Barcelona), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Jordan Lukaku (Lazio Roma) en Leander Dendoncker (RSC Anderlecht)

Middenvelders

Axel Witsel (Tianjin Quanjian FC), Moussa Dembélé (Tottenham), Youri Tielemans (AS Monaco), Kevin De Bruyne (Manchester City), Marouane Fellaini (Manchester United), Radja Nainggolan (AS Roma), Yannick Carrasco (Dalian Yifang) en Anthony Limbombe (Club Brugge)

Aanvallers

Romelu Lukaku (Manchester United), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Kevin Mirallas (Olympiakos), Divock Origi (VfL Wolfsburg)