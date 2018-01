Naast Batshuayi staan ook deze vijf andere Rode Duivels voor een erg belangrijke wintermercato Kristof Terreur en Dieter Peeters

14u22 0 Photo News Batshuayi juicht bij de Rode Duivels. Doet hij dat ook in Rusland? Rode Duivels Nog 147 dagen tot de Wereldbeker in Rusland, maar de Duivels die hun speelkansen willen vergroten, hebben nog maar 14 dagen om van club te veranderen. Michy Batshuayi lijkt alvast zijn geluk elders te beproeven, maar er zijn nog Belgen die nadenken over hun toekomst. Wat zijn hun opties?

Michy Batshuayi

Situatie: De Chelsea-spits kreeg een aantal kansen in het begin van het seizoen, maar greep die nooit echt. Daarna raakte hij meer en meer op het achterplan. Zowel coach Conte, als Batshuayi willen een uitleenbeurt om meer speelminuten te verzamelen en een situatie zoals vorig seizoen te vermijden. Maar Chelsea moet eerst zelf een nieuwe spits halen. Vanavond speelt Batshuayi tegen Norwich (FA Cup) mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Chelsea van dit seizoen .

Statistieken: 22 matchen, 874 minuten (waarvan 263 in Premier League), 9 doelpunten, 1 assist

Opties: Sevilla (zonder aankoopoptie), West Ham (Andy Carroll zou dan de omgekeerde beweging maken) en Dortmund (als vervanger voor Aubameyang, die naar Arsenal kan)

Photo News Een vertrouwd beeld: Batshuayi valt in voor Morata.

2. Yannick Carrasco

Situatie: Carrasco begon bij Atlético als bassispeler aan het seizoen, maar sukkelde daarna met een langdurige knieblessure. Sindsdien startte hij nog maar één keer in de basis in La Liga en naar verluidt zou coach Simeone niet meer op hem rekenen. Vorige week scoorde de flankaanvaller wel nog in de beker tegen derdeklasser Lleida Esportiu. Maar om zijn basisplaats bij de nationale ploeg te behouden, zou Carrasco sowieso meer aan spelen moeten toekomen. De opstapclausule van 100 miljoen schrikt de meeste clubs voorlopig nog af, maar Atlético laat hem mogelijk voor minder gaan.

Statistieken: 22 matchen, 1180 minuten, 4 goals, 5 assists

Opties: Chelsea? Manchester United? Bayern?

Getty Images Carrasco scoorde vorige week in de Copa del Rey.

3. Leander Dendoncker

Situatie: Dendoncker was vorig jaar een van de uitblinkers in de landstitel van Anderlecht en de mooie campagne in de Europa League. Net als afgelopen zomer aast hij ook tijdens de wintermercato op een transfer naar het buitenland. Nochtans is de 22-jarige verdediger/middenvelder bij Anderlecht zeker van zijn stek, waardoor ook zijn speelkansen bij de Rode Duivels groter zouden zijn.

Statistieken: 27 matchen, 2351 minuten, 0 goals, 1 assist.

Opties: onbekend, voor West Ham is hij te duur.

BELGA Dendoncker scoorde vorig jaar nog tegen Man Utd in de Europa League.

4. Marouane Fellaini

Situatie: De 30-jarige middenvelder vormt voor coach José Mourinho een onmisbare schakel bij Manchester United, al is dat dan vooral als invaller. Een vertrek van Fellaini is voor Mourinho dan ook geen optie, ondanks het aflopend contract van de Rode Duivel. De Portugees heeft daarom deze week nog eens aangedrongen op een oplossing. Om zijn speelkansen bij de nationale ploeg gaaf te houden, heeft Fellaini alleszins nood aan meer speeltijd.

Statistieken: 14 matchen, 588 minuten, 4 goals, 1 assist

Opties: Blijven.

Photo News Fellaini verzamelde voor het eerst zijn blessure opnieuw speelminuten tegen Stoke afgelopen maandag.

5. Nacer Chadli

Situatie: Chadli zat bij West Brom onder Tony Pulis vooral op de bank en daarbovenop raakte hij na twee wedstrijden met de nationale ploeg geblesseerd. Het is niet duidelijk in welke mate de nieuwe trainer Alan Pardew nog toekomst ziet voor Chadli bij West Brom. Hoe dan ook is de polyvalente vleugelspeler nog vier weken out, wat de kansen op een vertrek aanzienlijk verkleint. Meer speelminuten zouden Chadli ook dichter kunnen brengen bij een basisplaats in de nationale ploeg.

Statistieken: 5 matchen, 311 minuten, 1 doelpunt

Opties: Voorlopig geen.

Photo News Chadli viel meteen weer uit bij zijn wederoptreden tegen Stoke, kort voor Kerstmis.

6. Simon Mignolet

Situatie: Liverpool-coach Jürgen Klopp koos sinds vorige week officieel voor de Duitser Karius als eerste doelman, maar tot een vertrek lijkt het niet meteen te komen. Ook bij de nationale ploeg is Mignolet tweede keuze, na certitude Courtois, dus een transfer om zijn speelkansen in Rusland te vergroten lijkt niet aan de orde.

Statistieken: 21 matchen, 1890 minuten, 27 tegendoelpunten, 7 clean sheets

Opties: Napoli (als opvolger van Pepe Reina aan het einde van het seizoen)

AFP Mignolet zag vanaf de bank hoe Liverpool Manchester City klopte.