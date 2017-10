Na Mourinho, nu Sarri: clubcoaches zetten druk op bondscoach Martínez Kristof Terreur

12u16

Bron: Het Laatste Nieuws 0 EPA Napoli-coach Maurizio Sarri hoopt dat Roberto Martínez zijn sterspeler Dries Mertens rust gunt. Rode Duivels Eerst José Mourinho, nu Maurizio Sarri, trainer van Napoli. Die hoopt dat de bondscoach zijn sterspeler rust gunt, want Dries Mertens sukkelt met een lichte kuitblessure. Sarri: "Ik heb Martínez drie dagen geleden proberen bellen, maar hij antwoordt niet."

De Rode Duivels verzamelen deze middag voor de interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus. En omdat België al gekwalificeerd is voor het WK in Rusland, proberen de clubtrainers er hun voordeel uit te halen. Zo ook Maurizio Sarri, succescoach van Napoli. Dries Mertens sukkelt met enkele lichte pijntjes en liever zou zijn trainer hem niet zien aantreden in één van de interlands. Dat wilde hij Roberto Martínez ook duidelijk maken: "Ik heb hem drie dagen geleden gebeld om hem te vragen om Mertens rust te gunnen. Maar het is nutteloos om aan te dringen. Hij antwoordt toch niet." Frustraties borrelen op.

Lees ook Gezien Roberto? Knal Nainggolan helpt Roma om Milan over de knie te leggen

Vrijdag had José Mourinho al hetzelfde gedaan. Romelu Lukaku incasseerde op training een pijnlijke trap en raakte maar in extremis fit voor Crystal Palace. Zijn trainer zou hem ook graag eens laten uitblazen in het drukke programma, maar dat gaat maar moeilijk. In de eerste plaats is Lukaku enorm belangrijk voor United met zijn goals - 11 in 10 matchen. En een echte stand-in heeft Mourinho evenmin. "Zonder Zlatan lukt het niet omdat ook Rashford op verscheidene posities speelt", zei 'The Special One'. "Zolang Zlatan niet terug is, kunnen we ons nummer 9 geen rust geven. België is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik kan professioneel gezien niet zeggen wat Roberto moet doen en wat niet. Je weet wel." Hint, hint. De boodschap is bij deze overgemaakt.

Ook Fellaini (achillespees) en De Bruyne (verstijfde hamstring) sukkelden dit weekend met wat ongemakjes, maar voorlopig zijn ze niet onzeker. "Die linkerhamstring speelt wel meer op, maar ik maak me geen zorgen", zei De Bruyne. Fellaini: "Ik heb nog wat pijn, maar het gaat wel."