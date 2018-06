Mousa Dembélé: "Ik ga zelden uit, wellicht een gevolg van vroeger. Als ik een discotheek op 100 meter nader, voel ik het gevoel nog altijd opborrelen" TLB

10 juni 2018

08u37

Bron: De Zondag 24 Rode Duivels Mousa Dembélé staat voor zijn tweede WK met de Rode Duivels. De middenvelder van Tottenham kan rekenen op flink wat interesse van andere teams, maar voorlopig focust de ex-speler van onder meer Fulham en AZ Alkmaar zich toch op de wereldbeker. Al heeft hij het in een gesprek met 'De Zondag' ook over het racisme waar hij in zijn leven al mee te maken heeft gehad.

Dembélé groeide op in Antwerpen. Daar kreeg de nu 30-jarige middenvelder naar eigen zeggen toch wel te maken met racisme en volgens Dembélé heeft dat zijn leven wel beïnvloed. "Ik ga bijvoorbeeld zelden uit", zo vertelde Dembélé aan 'De Zondag'. "Dat zal wellicht een gevolg zijn van vroeger. Ik ben vaak geweigerd aan de ingang van de discotheek. Dat was geen prettig gevoel. Ik vond dat zo onrechtvaardig. Als ik een discotheek op honderd meter nader, voel ik nog dat gevoel opborrelen."

De Rode Duivel, zijn teller staat nu op 75 caps en vijf doelpunten, geeft aan dat hij nooit gereageerd heeft met haat op het racisme. Een gevolg van zijn opvoeding. "Als je dat doet, beland je in een negatieve spiraal. Ik heb dat altijd proberen te plaatsen. Dat heeft mijn moeder mij geleerd. Zij sprak veel met mij. Zij legde mij uit waarom mensen racistisch zijn. Dat kan het gevolg zijn van een negatieve ervaring. Dat praat dat natuurlijk niet goed. (zwijgt even) Ik probeer te begrijpen, hoe moeilijk dat soms ook is. Ik ben blij dat ik een halfbloed ben. Ik kan mij inleven in het hoofd van blank én zwart."

Geen trainer

Op zijn dertigste heeft Dembélé nog enkele topseizoenen in het verschiet. En dat is maar goed ook, want de middenvelder is er nog niet helemaal uit wat hij na zijn actieve carrière zal doen. "Ik zou nog veel willen doen in mijn leven. Ik heb een breed interesseveld. Ik zal me niet op één iets toespitsen, denk ik. Ik zie me bijvoorbeeld geen trainer worden. Ik wil na mijn carrière een goede balans tussen werk en vrije tijd."