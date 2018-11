Mourinho’s mysterieuze wegen: Lukaku ging wóensdag al naar huis - wist ook zijn coach Kristof Terreur & Pieter-Jan Calcoen

19 november 2018

06u44 0 Rode Duivels Een forfait dat nooit officieel werd aangekondigd. Netjes verzwegen tot uw krant het zaterdagmiddag bekendmaakte. Romelu Lukaku (25) had woensdagavond al het teamhotel in Tubeke verlaten. Maar wat deed Mourinho dan in Brussel?

De hamstring doorstond de laatste voorzichtige test niet. Te veel last. Bij Man United werden ze meteen op de hoogte gesteld van zijn medische toestand. Lukaku, die donderdag tijdens de match tegen IJsland niet eens in het stadion werd gespot, kreeg van coach José Mourinho en de medische staf de toestemming om een aantal dagen in eigen land te revalideren. Zie ook de “hij werkt verder in België” van Roberto Martínez op de persconferentie in Zwitserland.

Blijft nog één vraag open: waarom zat Mourinho dan wel in de tribune tegen IJsland? Druk zetten op Martínez om Lukaku niet op te stellen tegen Zwitserland, was het niet. “Hij wist woensdag al dat Lukaku out was voor beide interlands”, klinkt het in zijn omgeving. De buitenwereld laten zien dat hij, na wat spanningen tussen United en de KBVB, zijn zin had gekregen door het forfait van twee van zijn spelers? “Alsof hij daaraan zijn tijd zou verspelen”, zegt zijn kamp. In Engeland was het getouwtrek rond Lukaku-Fellaini trouwens amper een thema. Aan de perceptie daar veranderde zijn aanwezigheid dus weinig. In het hotel van de Duivels liet hij zich evenmin zien.

Onbetrouwbare scouts

Was het dan toch een scoutingstrip? The Special One verliet het stadion na 65 minuten, zonder notities te maken, maar dat doet hij zelden als hij spelers of tegenstanders gaat bekijken. Sinds maart 2017 werd Mourinho tijdens interlandperiodes wel vaker op internationale wedstrijden gespot. Om spelers te scouten, maar ook om makelaars en vrienden te ontmoeten. In september woonde hij Engeland-Spanje bij. In oktober Montenegro-Servië, een match waarvoor enige speler Nemanja Matic toen ook geblesseerd had afgehaakt. Wat wel zeker is: de Portugees vertrouwt de scouts van United niet - heeft hij al regelmatig laten verstaan. Omdat livewedstrijden een beter globaal beeld scheppen van een speler dan die op een tv-scherm, gaat Mourinho altijd ter plaatse. Deze winter en ook komende zomer wil hij er liefst een centrale verdediger bij en ook een extra controlerende middenvelder.

Op zijn uitgebreide lijstjes per positie deze zomer bij United stonden minstens twee Duivels: Toby Alderweireld en Axel Witsel. Alleen dacht de clubleiding anders over die targets: beiden te oud, te prijzig en spelers waarop commercieel weinig meerwaarde kon worden gecreëerd. Bij Witsel waren er bovendien twijfels of twee jaar China geen negatieve invloed zouden hebben gehad op zijn niveau. Weinig. Dat kon Mourinho, die altijd een boontje heeft gehad voor de middenvelder van Dortmund, donderdag nogmaals vaststellen. (KTH/PJC)