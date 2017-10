Mourinho met prikje naar Martínez: "We kunnen huilen over manier waarop Fellaini zich blesseerde" Kristof Terreur

Met weinig woorden zegt José Mourinho soms veel. In een interview met Sky Sports had de coach van Man United weinig zin om in te gaan op het thema-Fellaini. De verwachte uithaal bleef uit. Nochtans had Mourinho liever niet gehad dat Fellaini bij de Duivels had gespeeld. Door een scheurtje in de mediale band staat die nu enkele weken aan de kant. "De blessure van Fellaini is geen probleem", zei Mourinho. "We hebben voldoende spelers om een blessure op te vangen, dus zullen we niet wenen. We kunnen wel huilen over de manier waarop hij zijn blessure opliep..." Een subtiel prikje. Mourinho moet zijn belangrijke speler missen tegen Liverpool, Spurs, Benfica en mogelijk ook Chelsea. Kopzorgen, ook al weten ze bij United ook dat Fellaini een snelle hersteller is.