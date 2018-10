Monaco dringt aan voor Henry, assistent Rode Duivels is ook vandaag gewoon aanwezig in Tubeke KTH/PJC

10 oktober 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Hoeveel keer zet hij de kegeltjes nog uit voor de trainingen van de Rode Duivels? Assistent Thierry Henry (41) is een gegeerde coach ondanks amper ervaring. Na de interesse van Aston Villa dringt nu ook Monaco aan. Misschien de kans die hij niet zal laten schieten, maar de Fransman is ook vandaag gewoon aanwezig in Tubeke.

Bericht uit het kamp-Henry gisteravond: "Er is nog niks beslist." Een zinnetje dat ze daar al sinds vrijdag hanteren. Zolang er geen akkoorden zijn gesloten, geen contracten zijn getekend, zal dat de boodschap blijven. Deel van het gepoker. Liever lopen ze niet op de zaken vooruit.

Leonardo Jardim ligt officieel nog niet op straat bij Monaco, officieus wel. De club onderhandelt naar eigen zeggen met meerdere kandidaten, maar alles wijst in de richting van Thierry Henry. Franse bronnen stellen zelfs dat de deal op enkele details na rond is. Enkele plooien zouden nog moeten worden gladgestreken, maar de Franse legende is ervan overtuigd dat de club waar hij als speler ontbolsterde het ideale project is om zijn trainerscarrière te lanceren. Naar verluidt zocht hij zelfs advies bij Frans bondscoach Didier Deschamps over de job.

Bij Monaco, momenteel op een teleurstellende achttiende plaats in de Ligue 1, zou hij met Youri Tielemans en Nacer Chadli werken. Bekenden van bij de Rode Duivels. De Monegasken genieten zijn voorkeur op Aston Villa, met wie hij ook twee keer sprak. Daar voelen ze de bui, en de afwijzing, hangen. Gisteravond stuurde hij de Engelse tweedeklasser wandelen.

Ontgroeid

Bij de Belgische bond wachten ze geduldig af. Ze hebben weet van de interesse en Henry’s grootse ambities, maar zolang er geen officieel signaal van een vertrek komt, doen ze gewoon verder alsof er niks aan de hand is — zie Bordeaux eerder, zie ook Aston Villa. Ze kennen hun assistent ook. Perfectionist en twijfelaar die alle punten en komma’s op de juiste plaats wil zien staan. Iemand voor wie een contract nog altijd een contract is.

En dus meldde Henry zich gisteren plichtbewust bij de Rode Duivels aan in Tubeke. Voor de training zette hij naar goeie gewoonte mee de kegeltjes uit. Ook vandaag is hij aanwezig in het nationale voetbalcentrum.

Maar hoelang nog? De man in demand is een rol op het tweede plan duidelijk ontgroeid. Au revoir en tot op Jan Breydel in de Champions League? Tenzij hij zich alsnog bedenkt...