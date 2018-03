Moet Nainggolan mee naar het WK of niet? Bondscoach Martínez laat in zijn kaarten kijken (net als onze surfers) NP en RN

06 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 127 Rode Duivels Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Een van de hete hangijzers is of Radja Nainggolan deel moet uitmaken van de kern van de Rode Duivels. In onze grote WK-enquête kon u uw stem uitbrengen. De overgrote meerderheid - 88 procent - vindt dat de bondscoach niet anders kan dan Nainggolan meenemen.

MOET RADJA NAINGGOLAN MEE NAAR HET WK?

Bondscoach Roberto Martinez: “De periode tot mei is er een van analyses en beoordelingen van elke speler die in de voorbije kwalificatiecampagne gespeeld heeft, plús spelers die ons in Rusland kunnen helpen. Radja Nainggolan behoort tot die groep van spelers. In mei zullen we 23 spelers selecteren en dat zal gebaseerd zijn op de behoeftes van de ploeg en wat individuelen ons kunnen bijbrengen. De Rode Duivels scoorden overigens de meeste doelpunten in de campagne, samen met Duitsland. We hebben dus al een heleboel informatie over ons aanvallende spel.”

Sportief directeur Chris Van Puyvelde: “Nainggolan is geen issue. We streven naar een zo representatief mogelijke selectie waarin de prestaties van alle Rode Duivels onder de loep zullen genomen worden – ook die van Radja Nainggolan. Op basis van die prestaties zal de coach de definitieve selectie samenstellen. We hebben daar het volste vertrouwen in.”