Mignolet, op een zijspoor bij Liverpool, denkt niet aan transfer: "Ik heb nog drie jaar contract" Pieter-Jan Calcoen

25 maart 2018

12u57 0 Rode Duivels De één zijn dood… Door de blessure van Thibaut Courtois mag Simon Mignolet (30), bankzitter bij Liverpool, dinsdag spelen tegen Saoedi-Arabië.

"Ik wil spelen. Maar ja, dat is het leven van een doelman - er kan er maar één onder de lat staan. Ik werk gewoon hard op training. Dan sta ik er als de coach, hier of bij Liverpool, me nodig heeft."

Zijn persconferentie opende Simon Mignolet met een huizenhoog cliché. De keeper zit op een zijspoor bij Liverpool en is normaal gezien ook tweede keuze bij de Rode Duivels, maar krijgt dinsdag in principe speeltijd. "Mentaal zou het leuk zijn om nog eens negentig minuten te spelen. En het is ook fijn om me nog eens te tonen. Ik ben geen type dat het gewoon is om op de bank te zitten - het ís moeilijk -, maar ik probeer me toch dagelijks te focussen."

Over zijn toekomst wilde Mignolet niets kwijt. Nochtans zou een transfer misschien een goeie oplossing zijn. "Ik heb nog drie jaar contract en er komen nog belangrijke maanden aan bij Liverpool en de Rode Duivels, met ook nog de Champions League en veel mooie wedstrijden", hield Mignolet de boot af. Tot slot sprak hij over het eerste tegendoelpunt van Courtois tegen FC Barcelona. "Kritiek hoort erbij, maar dat was geen grote fout."