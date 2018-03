Mignolet krijgt wellicht zijn kans tegen Saoedi-Arabië, Courtois en Vermaelen in de lappenmand KTH/WDK

19 maart 2018

06u08 0 Rode Duivels Simon Mignolet krijgt zo goed als zeker zijn kans in de oefenmatch tegen Saoedi-Arabië volgende week dinsdag. Thibaut Courtois liep vorige week schade op aan de hamstring en staat minstens een week aan de kant. Dat communiceerde Chelsea gisteravond.

De doelman onderging ook een scan. De club heeft België laten weten geen risico's te nemen met Courtois. Mogelijk volgt na onderzoek zelfs een forfait. De nationale nummer één ontbrak gisteren in de FA Cup tegen Leicester, maar had sowieso niet gespeeld.

Het is ook zeer de vraag of Thomas Vermaelen fit raakt. Hij ontbrak gisteren in de wedstrijdkern van Barcelona tegen Bilbao omwille van een (lichte) enkelblessure. Vermaelen blijft voorlopig in Spanje revalideren. Mogelijk zakt hij naar België af als de kans bestaat dat hij speelklaar kan raken.