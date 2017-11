Mignolet in doel tegen Japan Pieter-Jan Calcoen

00u02 1 Photo News

Roberto Martínez plant een wijziging onder de lat dinsdag. Normaal gezien zal Simon Mignolet tegen Japan het doel verdedigen. Dat kondigde Thibaut Courtois aan in de marge van het 3-3-gelijkspel tegen Mexico. "Ik denk dat Simon zal starten", klonk het. "We hadden eerst overwogen om vandaag elk een helft te spelen, maar dat leek bij nader inzien geen goed idee." Voor Mignolet zouden het zijn eerste speelminuten sinds 28 maart worden. Toen slikte de speler van Liverpool drie tegendoelpunten tegen Rusland: 3-3. De Limburger telt in totaal 19 caps.

Photo News