Mignolet: "Ik sta er wanneer coach mij nodig heeft" GVS

23u18

Bron: VTM 0 BELGA Rode Duivels Simon Mignolet kon zich met twee reddingen in evenveel minuten aan Roberto Martínez tonen. Het sluitstuk was dan ook tevreden over zijn partij.

"Het was allesbehalve een makkelijke wedstrijd, ook door het slechte veld. Japan zette ons goed onder druk, waardoor we maar weinig kansen creëerden. Maar in dergelijke wedstrijden moet je professioneel zijn en die overwinning pakken. Dat lukt dankzij Lukaku, die zijn 31ste maakt. Mooi voor hem, mooi voor de ploeg", vertelde Mignolet voor de camera's van VTM.

Wat er ontbrak om Japan uit verband te spelen? Creativiteit en frisheid. Maar we weten op voorhand dat dit geen makkelijke wedstrijden zijn. We kunnen hieruit lessen trekken. Zo werd er tactisch wat bijgestuurd, in balverlies gingen we bijvoorbeeld met vier achteraan spelen. Dat waren zaken die we wilden uitproberen en waar we enkel uit kunnen leren."

Hoe heeft de keeper van Liverpool de kritiek van De Bruyne ervaren? "Dat is allemaal opgelost. We hebben er binnenkamers over gepraat. Zoiets moet natuurlijk niet naar buiten worden gebracht, maar het is vergeven en vergeten."

Tot slot is Mignolet ook tevreden over zijn eigen prestatie. "Ik heb me kunnen tonen aan de coach. Het is belangrijk dat hij weet dat ik er zal staan wanneer hij me nodig heeft."

BELGA