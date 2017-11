Mexico neemt oefenwedstrijd tegen Rode Duivels bloedserieus Dieter Peeters

15u13

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 BELGA Standard-doelman Ochoa is de vaste keeper van de Mexicanen. Rode Duivels Mexicaans bondscoach Osorio laat er geen twijfel over bestaan: "We gaan met onze beste ploeg spelen". Voor Mexico vormen de oefenwedstrijden tegen België en Polen een belangrijke testcase voor het WK. Want druk is er bij de Mexicanen altijd.

Osorio kijkt met ongeduld uit naar de vriendschappelijke partij van vrijdagavond tegen de Rode Duivels. "Dit wordt een goede test. We spelen tegen één van de beste teams ter wereld". Osorio, bondscoach van de Mexicanen sinds 2015, weet de Belgische kwaliteiten naar waarde te schatten. Om de test compleet te maken, verzekerde de Mexicaanse bondscoach zeker zijn beste elf op te stellen. "Ik weet nog niet wie er zal spelen, maar het zal het best mogelijke team zijn. We willen onze strategie uitproberen tegen topteams om onszelf te verbeteren." De kans dat Govea (Moeskroen) zijn debuut zal maken, lijkt dus klein. Doelman Ochoa (Standard) begint normaal gezien wel in de basis.

BELGA Moeskroen-middenvelder Govea kan zijn debuut maken voor Mexico.

Resultaat halen

Met wedstrijden tegen België en Polen oefent Mexico tegen landen met een andere speelstijl dan ze gewend zijn. En dat nemen ze heel serieus. "Zo komen we uit onze comfort-zone en kunnen we ons verbeteren", vertelt kapitein Guardado. Op het WK zit Mexico in pot 2 en komt dus sowieso uit tegen minstens één Europees land. In 2014 werden de Mexicanen in de achtste finale uitgeschakeld door Nederland. Het is duidelijk dat Mexico een resultaat wil halen tegen België. Op het moment dat de pers toegang kreeg tot de training, vlogen de hesjes van de basisploeg vliegensvlug uit en werd er enkel nog wat op doel afgewerkt. Bovendien verwacht de Mexicaanse pers altijd goede prestaties én resultaten van de nationale ploeg. 'Oefenwedstrijd' valt dus met een korreltje zout te nemen.

BELGA Bondscoach Osorio tijdens de persconferentie in het Koning Boudewijnstadion.

Chicharito

De bondscoach besprak ook even de situatie van sterspeler Javier 'Chicharito' Hernandez, die met West Ham stroef presteert in de Premier League (18e). "Hij zit in een moeilijke periode, maar ik maak me geen zorgen. Hij is nieuw bij de club en krijgt met Moyes ook al een nieuwe trainer Maar hij heeft nog even tijd voor het WK." Chicharito is sinds mei Mexicaans topschutter aller tijden met 48 goals. Op weg naar het WK won Mexico de Noord-Amerikaanse kwalificatiegroep. El Tricolor leed maar één nederlaag, bij Honduras (3-2).

BELGA Javier Hernández, kortweg Chicharito, is de vedette bij Mexico.

Kapitein Guardado: "Uitgaan van eigen sterkte"

Guardado en zijn Mexicaanse ploegmakkers spelen vrijdag tegen België al hun 24ste interland van het jaar. Met de kwalificatiewedstrijden voor het WK, de Confederations Cup en de Gold Cup puilde het programma van Mexico in 2017 uit. Maar ze speelden relatief weinig tegen toplanden. "De partij tegen België zal ons toelaten het niveau van ons elftal in te schatten. Ideaal met het WK in aantocht", opende Guardado, die na twee seizoenen bij PSV sinds deze zomer opnieuw aan de slag is in Spanje bij Betis Sevilla. Maar aanpassen aan de tegenstander zal Mexico niet doen, aldus Guardado. "Ik ga liever uit van onze eigen intrinsieke sterkte dan te focussen op de kwaliteiten van de tegenstander".

In Rusland zal Mexico een outsider zijn. Dat beseft ook Guardado. "In ons land wordt voetbal als een religie beleeft. We gaan dan ook alles geven om het best mogelijke resultaat te halen. Zeggen dat we wereldkampioen zullen worden, zou een beetje gek zijn. Maar ik vind wel dat we onszelf een zo hoog mogelijk doel moeten stellen."

BELGA Kapitein Guardado stond de pers te woord in het Koning Boudewijnstadion.