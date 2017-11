Mexicaans bondscoach Osorio zag zijn team "mooie prestatie leveren" Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Osorio had na afloop nog een duimpje in petto voor Eden Hazard. Rode Duivels Mexico, 16e op de FIFA-ranking, speelde vrijdag in Brussel 3-3 gelijk tegen België, de nummer vijf. "En dat is een mooie prestatie voor het Mexicaanse voetbal", oordeelde bondscoach Juan Carlos Osorio.

"We waren de evenknie van een team dat hoog op de ranking staat en aantrekkelijk voetbal brengt en bij momenten domineerden we zelfs. We wilden het de Belgen lastig maken om vlot van de verdediging naar de aanval om te schakelen en slaagden daar vrij goed in. Twee keer hebben we goed op een achterstand gereageerd, maar bij een 2-3-voorsprong hadden we intelligenter moeten voetballen. We hadden het sluwer kunnen aanpakken. We scoren drie keer op verplaatsing en winnen toch niet. Dat betekent dat er in onze defensie nog wel iets schort. Daar gaan we aan werken."

Twee van de drie Mexicaanse doelpunten werden gescoord door de 22-jarige PSV-spits Hirving Lozano. "Hij heeft een grote toekomst voor zich", weet Osorio. "Hij speelt nu twee jaar voor het nationale team en heeft in die tijd veel progressie gemaakt. Hier heeft hij getoond dat hij het ook tegen de grote teams kan."

